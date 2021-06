Schwimmer trainieren wieder

Nach fast siebenmonatiger Corona-Zwangspause können die vier Schwimmsportvereine aus Warendorf den Trainingsbetrieb für ihre zahlreichen Mannschaften wieder aufnehmen. Nach konstruktiven Gesprächen zwischen den Stadtwerken Warendorf als Betreiber der Warendorfer Bäder sowie Verantwortlichen und Trainern der vier Schwimmsportvereine wurden Nutzungspläne für das Hallen- als auch das Freibad Warendorf aufgestellt.

Nachdem das Hallenbad Warendorf seit Ende Mai an drei Tagen die Woche für Schulschwimmen und besonders aber auch zur Durchführung von Anfängerschwimmkursen, den umgangssprachlichen Seepferdchenkursen, wieder geöffnet ist, können nun auch die vier Schwimmsportvereine, die DLRG Ortsgruppe Warendorf, die DRK Wasserwacht aus Freckenhorst, die WSU Warendorfer Sportunion als auch die FSG Fecht- und Sportgemeinschaft den Trainingsbetrieb ihrer zahlreichen Mannschaften nach und nach wieder aufnehmen.

Der Trainingsbetrieb aller Vereine fußt dabei auf das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Trainer und Übungsleiter, so dass sich die Nutzungszeiten für den Trainingsbetrieb fast ausschließlich auf die Abendstunden konzentrieren. Im Bürgerbad Emsinsel findet der Trainingsbetrieb daher ab sofort an jedem Werktag (Montag bis Freitag) in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt. Den entsprechenden Trainingsgruppen werden dazu jeweils ein bis zwei Bahnen zur Verfügung gestellt.

„Uns war es ein großes Anliegen, auch den Schwimmsportvereinen wieder Trainingseinheiten zu ermöglichen“, sind sich Bürgermeister Peter Horstmann, gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und Urs Reitis als Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf einig und bitten gleichzeitig die regulären Badegäste um Verständnis für eventuelle Einschränkungen während der genannten Zeiten.

Beide danken den ehrenamtlichen Trainern für deren Engagement, denn sie sind oftmals nicht nur in den Abendstunden im Trainingsbetrieb der unterschiedlichsten Mannschaften im Einsatz, sondern vielfach auch bereits am Nachmittag in der Schwimmausbildung der jüngsten Badegäste tätig und investieren somit viel Zeit und Herzblut darin, die Kinder aus Warendorf und der näheren Umgebung zu sicheren Schwimmern auszubilden.

Alle sind sich darüber einig, dass es sich hier um eine lohnenswerte Investition in die Zukunft handelt, die Leben rettet. Die aktiven Übungsleiter erhoffen sich natürlich auch durch die intensive Nachwuchsarbeit Unterstützung durch die jüngere Generation im Übungs- und Trainingsbetrieb zu bekommen.