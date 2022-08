Sebastian Bause neuer Präses

Sebastian Bause als Präses einstimmig bestätigt, August Weiser für drei weitere Jahre als Teamsprecher wiedergewählt, Irmgard Hahnig bleibt Beisitzerin: In der Kolpingfamilie Freckenhorst gab es wichtige Personalentscheidungen. Einen neuen gibt es zudem im Vorstandsteam: Ulli Röhrs übernimmt das Amt eines Beisitzers.

Zur Mitgliederversammlung konnte die Kolpingfamilie laut Pressemitteilung des Vereins 19 Kolpingschwestern und Kolpingbrüder im evangelischen Gemeindehaus begrüßen. Einen besonderen Willkommensgruß richtete Teamsprecher August Weiser an die über 80-jährigen Mitglieder, die den überwiegenden Teil der Versammelten ausmachten.

Erich Poppenborg trug die Gewinn- und Verlustrechnungen der Kolpingfamilie und der Laienspielschar aus dem letzten Jahr vor. Beide wiesen negative Ergebnisse aus. Bei der Kolpingfamilie hatte das seinen Grund in der Unterstützung von Flutopfern der Katastrophe im Ahrtal und in Teilen Nordrhein-Westfalens. Das Defizit der Laienspielschar im Jahr 2021 erklärt sich daraus, dass wegen der Coronapandemie kein Theaterstück gespielt werden konnte und somit die Einnahmen fehlten. Auch für diese Saison teilte August Weiser als Leiter der Laienspielschar mit, dass es im November keine Premiere zu einem Theaterstück in plattdeutscher Sprache geben wird.

Wegweisende Impulse

Die Berichte über die Vorstandssitzungen und die Aktivitäten der Kolpingseniorengruppe waren von den Beeinträchtigungen durch die Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus bestimmt. Positiv wurde aber festgestellt, dass alle Vorsichtsmaßnahmen gegriffen hatten und kein Beteiligter sich infiziert hatte.

Danach leitete August Weiser zu einem wichtigen Punkt über, indem er berichtete, dass nach einer kurzen Vakanz im Präsesamt Pastoralreferent Sebastian Bause mit dem wichtigen Amt betraut worden ist. Er ergänzte, dass Sebastian Bause schon sehr erfolgreich mit guten und wegweisenden Impulsen die Arbeit im Vorstand unterstützt hatte. Die Mitglieder bestätigten ihn in diesem Amt einstimmig. Teamsprecher August Weiser gratulierte ihm. Bause bedankte sich für die einstimmige Zustimmung und bat alle um tatkräftige Unterstützung. Die erste Handlung als neuer Präses war dann die Leitung der anstehenden Wahlen. Teamsprecher August Weiser wurde einstimmig für drei weitere Jahre wiedergewählt. Auch Beisitzerin Irmgard Hahnig bleibt nach einstimmigem Votum für drei weitere Jahre im Amt. Für den immer noch freien Posten eines weiteren Beisitzers stellte sich Ulli Röhrs zur Verfügung. Unter lang anhaltendem Beifall wurde er einstimmig gewählt.

Teamsprecher August Weiser machte zudem auf die am kommenden Wochenende stattfindende Wallfahrt des Bezirksverbandes Warendorf von Milte nach Vinnenberg aufmerksam, die in diesem Jahr von der Kolpingfamilie Freckenhorst organisiert und begleitet wird. Ob die im Jahresprogramm noch vorgesehenen Veranstaltungen durchgeführt werden könnten, müsse man von der weiteren Entwicklung von Covid-19 abhängig machen.