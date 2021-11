Sechs Bahnen und eine Mutprobe

Attraktiver, schöner und moderner und trotzdem wirtschaftlich und nachhaltig soll das neue Hallenbad der Stadt Warendorf werden. Die Stadtwerke stellten am Montagabend im Hauptausschuss das Raum- und Nutzungskonzept vor.

Die wichtigsten Neuerungen gleich vorweg: das neue Hallenbad soll sechs Schwimmbahnen (15 x 25 Meter) statt der ursprünglich fünf Bahnen erhalten. Und statt eines Sprungbereichs soll es einen Geschicklichkeitspfad geben. Das kann zum Bespiel eine Art Hängebrücke sein, auf der sich Jugendliche als eine Art Mutprobe über das Wasser hangeln. Urs Reitis, Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf, weiß, womit das neue Hallenbad ganz sicher punkten wird und stellte am Montagabend im Haupt- Wirtschafts- und Finanzausschuss das Raum- und Nutzungskonzept vor, an dem Bürger und vor allem Nutzergruppen mitgearbeitet haben, und das vor allem auf Wirtschaftlichkeit, optimierte Belegung, Attraktivität und Nachhaltigkeit fußt. Eine große Erkenntnis habe man vor allem aus den Nutzergruppen gewinnen können, betonte Reitis. Erfahrungen und Verbesserungen aus der Bürgerbeteiligung seien in dieses Konzept mit eingeflossen. Beteiligt waren die Schulen, Schwimmsportvereine, Menschen mit Handicaps, Kindergärten, die WSU, die DLRG und die Rheuma-Liga.