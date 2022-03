Sechs neue Einsatzkräfte

Es war die erste Prüfung in diesem Jahr für die angehenden Einsatzkräfte des THW – und sie fand aufgrund der Pandemiesituation auch am Standort Warendorf statt. Die sechs Prüflinge schlugen sich im theoretischen und praktischen Teil der Prüfung sehr gut, und das THW in Warendorf freut sich über diesen Erfolg.

Die erste Grundausbildungsprüfung des Jahres für angehenden Einsatzkräfte des Ortsverbandes stand fand kürzlich am Standort des Ortsverbandes Warendorf der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) statt. „Es war somit die bereits vierte Grundausbildungsprüfung am Standort in Warendorf, seit dem Umzug des Ortsverbandes im April 2020 von Ostbevern in die Kreisstadt. Gleichzeitig war es auch die erste Prüfung des Jahres für angehende Einsatzkräfte im Einzugsgebiet der THW Regionalstelle Münster“, so teilt das THW in einer Pressenotiz mit.

Bedingt durch die anhaltend hohen Corona-Inzidenzwerte war eine Ausrichtung der Prüfung für alle Anwärter am Standort der Regionalstelle in Münster nicht möglich, sodass die Prüfung erneut am Standort des THW Warendorf stattfinden konnte, allerdings auch nur für die sechs angehenden Einsatzkräfte des THW Warendorf.

Prüfung am Standort Warendorf

Die Prüfungsleitung hatte Werner van den Berg vom THW Ortsverband Lüdinghausen inne, welcher durch zwei Prüfer (Walter Baake und Ingo Becks) aus dem Ortsverband Lüdinghausen und einen Prüfer aus dem Ortsverband Warendorf (Guido Gawellek) unterstützt wurde. Organisatorisch hatte seitens der THW Regionalstelle Münster Tobias Rausch den Hut auf und begleitete die Prüfung daher auch vor Ort. Aufgrund weiterhin gültiger erhöhter Hygienestandards wurden die Prüflinge auch bei dieser Prüfung wieder in Zweier-Teams mit festen Stationshelfern und einem vorher festgelegten Prüfer an den einzelnen Stationen geprüft.

Im theoretischen Prüfungsteil ging es neben der Wissenskontrolle zur Geschichte des THW und dessen Aufbau natürlich auch um die Ausstattung und die notwendigen Hintergrundkenntnisse.

Prüfling Sabrina Krieglstein bei der Gesteinsbearbeitung Foto: THW

An sechs Stationen mussten die Helferanwärterinnen und -anwärter im anschließenden praktischen Teil das erlernte Können abrufen. So galt es neben der Holz-, Stein- und Metallbearbeitung unter anderem Beleuchtungseinrichtungen aufzubauen und Stromaggregate zu betreiben sowie Pumpen einzusetzen. Aber auch das Anheben schwerer Lasten mittels Hebe- und Pressgeräten war neben dem richtigen Befüllen und Verlegen von Sandsäcken und dem Einsatz der Rettungsschere Prüfungsbestandteil. Aufgaben, welche die Prüflinge mit Bravour meisterten.

Mit Bravur gemeistert

Zur bestandenen Prüfung gratulierten anschließend neben dem Prüfungsleiter Werner van den Berg der Ausbilder Karl Bangel sowie der Ortsbeauftragte (Dienststellenleiter) Mario Raab den neuen Einsatzkräften. Mit Übergabe der neuen Funktionsabzeichen verkündete der Dienststellenleiter den ehemaligen Prüflingen dann auch deren weitere Verwendung im Ortsverband: Carlo Löns, Jens Holtgers und Maarten Hanusch werden zukünftig in der Bergungsgruppe eingesetzt. Für Sabrina Krieglstein und Jonas Dargel geht es in die noch im Aufbau befindliche Fachgruppe Elektroversorgung und für Tatjana Buddenkotte in den Zugtrupp, der mobilen Befehlsstelle des Technischen Zuges. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir nun sechs weitere hochmotivierte Einsatzkräfte haben und sich zwei von ihnen auch gleich für eine Verwendung in der neuen Fachgruppe Elektroversorgung entschieden haben.“ zeigte sich Dienststellenleiter Mario Raab sichtlich erfreut über das erfolgreiche Abschneiden der Prüflinge.

Verstärkung der Bergungsgruppe

„Aber auch die Verstärkung der Bergungsgruppe mit gleich drei neuen Einsatzkräften und des Zugtrupps mit einer Einsatzkraft stellen eine deutliche Verstärkung dar. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Grundausbildungsprüfung verfügt der THW Ortsverband Warendorf nun über knapp 60 Einsatzkräfte mit Einsatzbefähigung. Und die nächste Fortbildung folgt direkt – und zwar eine zweitägige Kraftfahrerbereichsausbildung , welche Grundvoraussetzung für das Führen von Einsatzfahrzeugen ist.

Die nächste Grundausbildungsprüfung für die derzeitigen noch in der Gruppe verbliebenen Anwärterinnen und Anwärter im THW Ortsverband Warendorf wird voraussichtlich am 19. Juni – dann voraussichtlich auf dem THW-Übungsgelände in Münster-Handorf, stattfinden.