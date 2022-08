Seele und Herz berühren

Nach der langen Pandemiepause wird es in diesem Jahr auch wieder möglich, ein Musical im Zuge des Mariä-Himmelfahrtfestes zu präsentieren. Das Musical „Spuren im Sand – Von Gott getragen“ wird als eine Zusatzaufführung am Mittwoch (17. August) vom Chor „Kreuz & Quer“ aufgeführt.

„Der Chor unter der Leitung von Elke Blienert freut sich sehr darauf, in diesem Jahr wieder einen musikalischen Beitrag zur Festwoche anlässlich des Hochfestes Mariä Himmelfahrt leisten zu dürfen“, heißt es in einer Pressenotiz dazu. Aufgrund des großen Erfolges von zwei Aufführungen Ende Mai dieses Jahres wird der Chor diese Zusatzaufführung des Musicals „Spuren im Sand – Von Gott getragen“ (Musik von Siegfried Fietz, Text von Hermann Schulze-Berndt) am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in der Kirche St. Marien in Warendorf geben.

Alle Text- und Gesangsrollen werden aus den Reihen des Chores besetzt.

Für die instrumentale Begleitung haben mit Thomas Kraß am Klavier, Benedikt Eggersmann am Saxofon, Anna Katharina Kaempf an der Violine, Anja Lui an der Querflöte und Marion Müller am Cajon versierte Musikerinnen und Musiker zugesagt. Die Sandmalerin Barbara Breckweg wird mit immer neu entstehenden Bildern auf der Leinwand die Handlung mit ihrer Kunst und Fingerfertigkeit begleiten. Zudem wird der Maler Manfred Petzuch die Aufführung wieder mit seiner Kunst an der Staffelei bereichern.

Ein Angebot, das Kraft und Zuversicht geben möchte und Seele und Herz berührt, um danach gestärkt die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Der Eintritt für diese Musical-Aufführung ist frei.