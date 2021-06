„Sehr stolz auf das Ergebnis harter Arbeit“

Es geht nicht um persönliches Befinden. Gute Entscheidungen wollen auf Sachebene getroffen werden, im guten Diskurs über Parteigrenzen hinweg“, sagt Bürgermeister Axel Linke. Am 13. September kandidiert der 54-jährige Christdemokrat erneut für das Bürgermeisteramt. Unterstützt wird er dabei von der CDU und der FDP – und natürlich von seiner Familie. WN-Redakteur Joachim Edler sprach mit dem „Ersten Bürger“ der Stadt über erreichte Ziele und Zukunftsaufgaben, aber auch über Privates. Axel Linke: „Ich bin mit Leidenschaft Bürgermeister und mit Leib und Seele Familienmensch.“

Wie sah Ihr Wahlkampf in den vergangen Wochen aus?

Linke: Der Wahlkampf der letzten Wochen war deutlich anders, als ich ihn sonst erlebt habe. Zum einen bin ich natürlich in den letzten Wochen meiner Pflicht als Bürgermeister nachgekommen und habe sehr viel für unsere Stadt gearbeitet. Die Corona-Zeit ist längst nicht vorbei und es waren und sind viele Dinge auf den Weg zu bringen. Insgesamt haben die letzten Monate dafür gesorgt, dass ich aufgrund der besonderen Herausforderungen das Thema Wahlkampf nicht primär im Fokus haben konnte. Nichtsdestotrotz habe ich jede Gelegenheit genutzt, mit Menschen in kleineren Gruppen in die Diskussion und den Austausch zu kommen, wie zum Beispiel bei Radtouren oder persönlichen Treffen.

Glauben Sie, dass die Corona-Krise für Sie von Vorteil sein könnte, weil Sie in der Öffentlichkeit als Krisenmanager wahrgenommen werden?

Linke: Ob die Bevölkerung das wahrnimmt, weiß ich nicht. Und ob es ein Vorteil sein könnte auch nicht. Wir haben in dieser Zeit bewusst auf eine Nominierungsversammlung verzichtet, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Dies führt dazu, dass ich auf dem Wahlzettel als amtierender Bürgermeister erst an dritter Stelle erscheine. Das sehe ich eher als Nachteil an, auf den ich mich ebenso bewusst einlasse. Allerdings ist vor allem wichtig, dass jetzt alle Maßnahmen getroffen wurden und werden, um möglichst gut durch die Krise zu kommen. Das ist meine Aufgabe als Bürgermeister von Warendorf, das können die Menschen von mir erwarten. Für mich ist es unwichtig, ob die Corona-Krise für mich von Vorteil wäre. Vielmehr ist es mir wichtig, dass meine Arbeit von großem Vorteil für Warendorf ist.

Parteien und Bürgermeister haben sich in der Pandemie angepasst und versuchen jetzt über digitale Kanäle potenzielle Wähler zu erreichen. Können Apps, Facebook und Instagram den klassischen Wähler ersetzen?

Linke: Wir erleben eine starke Veränderung im klassischen Wahlkampf. Und es stimmt, in diesem Jahr ist der ohnehin schon beschrittene Weg in die digitalen Medien noch intensiver. Trotz allem ist immer noch der persönliche Kontakt der wichtigste im Wahlkampf, denn so kann ich Anliegen der Bürger, Unternehmen und Vereine am besten besprechen und aufnehmen. Längst nicht alle sind online, in den sozialen Medien oder haben eine Zeitung, deshalb sind auch analoge Medien wie Plakate oder Flyer noch immer berechtigt. Denn jeder Einzelne hat das Recht auf Information und Mitbestimmung. Das ist das Wertvolle an unserer Demokratie.

Zu Beginn der Krise gab gab es Stimmen, die eine Verschiebung der Kommunalwahlen forderten, weil sie die Einschränkungen für den Wahlkampf als zu gravierend betrachteten. Hätten Sie auch dafür plädiert, die Wahl zu verschieben?

Linke: Wir sehen gerade sehr gut, dass völlig unklar ist, wie lange Corona noch unseren Alltag bestimmen wird. Dann wäre auch unklar, wann man eine Wahl wieder für möglich erklären könnte. Ich halte es für wichtig und richtig, dass wir die demokratischen Prozesse weiter aufrecht erhalten, sofern es möglich ist. Die Einschränkungen für alle Parteien im Wahlkampf sind gleich. Die Praxis zeigt, dass durchaus Wahlkampf möglich ist. Insofern scheint mir die Durchführung der Wahl zum geplanten Zeitpunkt legitim.

Sie werden unterstützt von CDU und FDP. Gibt es da Spielraum für eigene Themen?

Linke: Die CDU und die FDP unterstützen mich, weil beide Parteien positiv auf meine Arbeit der letzten fünf Jahre zurückblicken. Eine Parteizugehörigkeit oder Unterstützung von Parteien bedeutet aber nicht, verlängerter Arm in der Arbeit als Bürgermeister zu sein, auch wenn parteilose Bewerber das immer wieder gern behaupten. Umso bewusster und wichtiger sind mir als Bürgermeister Neutralität und Ungebundenheit. Vorschläge und Anträge von Fraktionen sind nicht deshalb gut oder schlecht, weil sie von der einen oder anderen Fraktion stammen. Wichtig ist, dass wir für Warendorf das Beste erreichen.

Welche Schwerpunkte, die Sie beim Amtsantritt 2015 zur Chefsache erklärt hatten, konnten Sie in Ihrer Amtszeit umsetzen, welche nicht?

Linke: Meine Schwerpunkte im Wahlkampf sind erfolgreiche Meilensteine meiner Amtszeit geworden: 2015 wurde berechnet, dass es in Warendorf Bedarf für 700 neue Wohnungen bis 2021 in Neubaugebieten braucht. Jetzt können wir sagen: Wir werden dieses Ziel erreichen: „An der Hauptschule“ 70 Wohneinheiten (vollständig besiedelt), „Westlich Friedhof Warendorf“ 70 (weitestgehend bebaut), Kardinal-von-Galen-Straße weitere 70 (weitestgehend bebaut), „In de Brinke“ 500 Wohneinheiten. Darüber hinaus sind wir inzwischen auch in allen Ortsteilen gut aufgestellt. In den Ortsteilen und in Warendorf konnten wir den Flaschenhals „Flächenverfügbarkeit“ lösen, sodass neuer Wohnraum in allen Ortsteilen zur Verfügung gestellt werden kann. Laufende Projekte und/oder begonnene Projekte sind zusätzlich das „Tacke-Gelände“, die Prüfung weiterer Wohnentwicklung „An der Hauptschule“ und Feidiek III sind angestoßen. Die Planungen für Wohnbebauung und Gewerbe in Hoetmar laufen konkret, in Einen wird die Erschließung des Gebiets Grüner Markenweg vorbereitet. Für einen weiteren Bauabschnitt ist der Zugriff gesichert. In Milte werden wir „Königstal 2“ und Gewerbeflächen realisieren können. In Müssingen können wir das „Ob“ von Wohnbaulandentwicklung durch das „Wie“ im Bauleitplanverfahren ersetzen. Für die bessere Entwicklungsmöglichkeit aller ländlichen Ortsteile habe ich einen Antrag beim Land gestellt, sie als sogenannte „Allgemeine Siedlungsbereiche“ zu behandeln. Parallel ist die Schaffung neuen Wohnraums durch Innenverdichtung gewährleistet. Sowohl im Gebiet Westlich Friedhof und Kardinal-von-Galen-Straße als auch An der Hauptschule in Freckenhorst wurden neue Sozialwohnungen realisiert. Durch eine Kooperation mit der Wohnungsbaugenossenschaft ist sichergestellt, dass auch In de Brinke in größerem Umfang sozialer Wohnungsbau entstehen wird. Es ist zudem gelungen, alle Ortsteile mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen, Warendorf selbst mit Vectoring ans Breitbandnetz anzuschließen. Auf meinen Start 2015 geschaut, bin ich auf das Ergebnis der harten Arbeit schon sehr stolz.

Gibt es Entscheidungen, die Sie im Nachhinein bedauern?

Linke: In meiner beruflichen Laufbahn bedaure ich keine Entscheidung, auch wenn nicht jede Entscheidung nach meiner persönlichen Ansicht getroffen wurde. Das ist gelebte Demokratie und ich schätze die Auseinandersetzung und das Ringen um die besten Lösungen. Wenn ich nur meine Meinung für richtig halten würde, wäre ich nicht der Richtige für das Amt des Bürgermeisters.

Was ist richtig gut gelaufen?

Linke: Richtig gut gelaufen ist, dass wir in meiner gesamten letzten Amtsperiode gefühlt mindestens 90 Prozent der Entscheidungen im Rat für diese Stadt einstimmig oder mit großer Mehrheit getroffen haben. Ein absolutes Highlight war sicher, dass es mir gelungen ist, die Firma Aventus hier nach Warendorf zu holen, eine Neuansiedlung, um die wir weiträumig sehr beneidet werden und die ein starkes Statement für den Standort Warendorf ist.

In Ihrer Wahlwerbung (aktuelle Postwurfsendung an alle Haushalte) stellen Sie sich als Familienmensch mit Leib und Seele und Bürgermeister mit Herzblut und Politiker vot, der gerne lacht. Was ist das Besondere an Ihrem Beruf und welche Schwerpunkte setzen Sie?

Linke: In dem Flyer, der zur Wahl in alle Haushalte persönlich von mir und motivierten Unterstützern verteilt wurde und eben keine Postwurfsendung ist, stelle ich mich als Mensch vor, der auch in der Politik zu Hause ist, aber eben nicht nur. Wir leben als Familie hier in Warendorf und fühlen uns mit unseren drei Söhnen sehr wohl. Wir profitieren von den umfassenden Vereinsangeboten und genießen das Leben mit vielen Freunden in unserem Umfeld. Eine Stadt wie Warendorf zu entwickeln, so dass sich viele Menschen wie wir – und alle anderen auch – hier wohlfühlen, das ist seit vielen Jahren meine berufliche Aufgabe. Die bestimmenden Themen der nächsten Jahre werden Mobilität im ländlichen Raum, der Umgang mit unserer Umwelt, Wohnen und Arbeiten in allen Facetten sein. Ich verstehe meine Aufgabe als Bürgermeister darin, Warendorf zukunftssicher und lebenswert aufzustellen.“