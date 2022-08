Seit 125 Jahren in Topform

125 Jahre sind mehr als ein Grund zu Feiern. Das dachte sich der Tennisverein Warendorf 1897 auch und begnügt sich in seinem Jubiläumsjahr nicht nur mit einer Feier – das Jahr hat schließlich zwölf Monate. „Wir haben ein mehrteiliges Jubiläums- Programm“, erklärt Lutz Trüschler, 1. Vorsitzender des Vereins.

Vor den Sommerferien feierte der Verein auf sportliche Weise mit den Bezirksmeisterschaften. Dieses war der erste Streich und der nächste folgte sogleich, um es mit Wilhelm Busch zu sagen.

Am Sonntag waren die Familien der Mitglieder dran. Und da der Verein derzeit 535 Mitglieder – Tendenz nach oben – hat, ging die Feier schon am Vormittag los. „Wir sind einer der größten Verbände im Münsterland“, zeigt sich Trüschler Stolz über die Talentschmiede. „Hier wird der Tennissport nach vorne gebracht“.

So waren bei strahlend blauem Himmel aber angenehmen Temperaturen schon viele Gäste auf dem Gelände. Und natürlich war auf den beiden Plätzen auch das typische „tocken“ der aufschlagenden Bälle zu hören. Einfach zu feiern ohne auch Tennis zu spielen, ist für die Tennisbegeisterten Mitglieder wohl eher schwierig.

Logischerweise stand, neben der Hüpfburg für die Kinder und dem Grillen, auch ein „Jux- Tennisturnier“ auf dem Programm. Aber wer Geburtstag hat, der bekommt auch Geschenke. Bürgermeister Peter Horstmann war einer der Gratulanten am Sonntagvormittag und er hatte eine riesige Torte mitgebracht. „Die ist ja viel zu schade, um sie anzuschneiden“, zeigt sich Trüschler begeistert über das Wunderwerk der Konditorei „Hüftgold“ in Beelen. Aber: „Es ist soweit, wir dürfen feiern“, begrüßt er offiziell Bürgermeister Peter Horstmann und die Gäste. „Wir sind eine große Tennisfamilie und ein Teil von Warendorf“, schlägt er den Bogen. „125 Jahre einen Verein am Leben zu halten ist großartig“, fügt Peter Horstmann an. Der Verein habe drei Jahrhunderte durchlaufen und zwei Weltkriege überlebt. 1897 war ein Jahr voller Entwicklungen. „Das Riesenrad im Wiener Prater nahm seinen Fahrbetrieb auf“, weiß Horstmann. Und Rudolf Diesel stellte den ersten Dieselmotor vor. Felix Hoffmann stellte zum ersten Mal Aspirin her. In London gab es das erste internationale Schachturnier für Frauen. Der Arzt John Harvey Kellogg ließ den Patienten zum ersten Mal Cornflakes servieren. Der Roman Dracula von Bram Stoker wurde in London veröffentlicht. Der Fußballclub Juventus Turin wird gegründet. Und ebenfalls der Tennisverein Warendorf 1897 e.V..

Tatsächlich hat der Tennisverein ganz klein im Hinterhof angefangen und rings herum waren Wiesen und Felder. „Damals wurden die Tennisspieler immer wieder angehalten, die Bälle aus den Feldern zu holen!“, erzählt Trüschler über vergangene Zeiten. Ab der 60er Jahre wurde dann angebaut und erweitert. Im letzten Jahr erfolgte eine umfassende Erneuerung der Tennisaußenplätze und in diesem Jahr schloss sich die Renovierung der Umkleiden und WC – Anlagen des Vereins an.