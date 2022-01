Seit 50 Jahren am Zapfhahn

Routiniert hält Heinrich Huesmann das Pilsglas unter den Zapfhahn. Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl lässt er das kühle Blonde in das schlanke Gefäß laufen. „Ein gutes Pils benötigt keine sieben Minuten mehr, das geht heute schneller“, erklärt der 64-Jährige.

Am 10. Januar 1972 zapfte Heinrich Huesmann als 14-Jähriger sein erstes Bier in der Gaststätte „Alter Westfale“. Damit steht er nun seit genau 50 Jahren am Zapfhahn und verwöhnt seine Gäste mit frischem Bier und vielen anderen Getränken. Die Gaststätte, die 1873 von Urgroßvater Adolf Huesmann gegründet wurde, ist immer im Familienbesitz geblieben und wird derzeit in der vierten Generation geführt. „Es folgten drei Mal Heinrich in Folge“, schmunzelt der „aktuelle Heinrich“. Einen vierten werde es aber nicht geben, sagt der Vater zweier Töchter.

Im Jahr 1987 übernahm Heinrich Huesmann die Gaststätte, nachdem sein Vater gestorben war. Bis dahin hatte er Landwirtschaft und eine Brennerei betrieben, aber beides gab er mit der Übernahme auf. Dafür vergrößerte er den Saal und die Küche und erweiterte damit den Service vor Ort. Unter anderem kam jeden ersten Sonntag im Monat ein großes Frühstücksbüffet dazu.

In den 50 Jahren ist eine Menge passiert, unter anderem erlebte er 1977 den damals schon zweiten Brand der Gaststätte mit, die bereits 1945 zum ersten Mal abbrannte. „Es war in beiden Fällen Brandstiftung“, sagt er. Doch es überwiegen die positiven Geschichten, und so konnte der Wirt aus Leidenschaft auch schon viele Prominente in Freckenhorst begrüßen. Vor allem waren dies die Schalker Spieler und Funktionäre, denn der Fan-Club FC Knappen hat die Gaststätte als Vereinslokal gewählt. Und so kamen schon Weltermeister Olaf Thon, der „Jahrhunderttrainer“ Huub Stevens, Rolf Rüssmann, Bernhard Dietz oder die Vereinsikone Charly Neumann zu Besuch. Klar, dass auch die Nachbildung des UEFA-Cups, der 1997 gewonnen wurde, im Vereinslokal zu finden ist.

Aber auch die Freckenhorster Karnevalisten haben einen Narren am „Alten Westfalen“ gefressen. Hier ist die Hochburg der silber-blauen Jecken, die schon Gäste aus Köln und Berlin begrüßten. „Ein kleines Kreis-Prinzen-Treffen hat hier auch schon stattgefunden“, schmunzelt Achim Hensdiek, der als großer Schalke-Fan Mitglied im Fan-Club ist und zudem als überzeugter Karnevalist die silber-blauen Narren unterstützt.

Die aktuell steigenden Corona-Zahlen wirken sich natürlich auch auf den Saalbetrieb im „Alten Westfalen“ aus. „Es wurde erst wieder mehr, aber nun wird wieder alles abgesagt“, bedauert Heinrich Huesmann. Was ihm derzeit bleibt ist das treue Stammpublikum, das zum Dämmerschoppen kommt, Karten spielt, oder sich zum Stammtisch trifft. „Das sind viele Poahlbürger“, weiß Huesmann. Und nach wie vor beliebt ist der Sparclub, der aber eine „reine Männersache“ sei. Zudem kommen viele Gäste, die die gut bürgerliche Küche in der Gaststätte „Alter Westfale“ zu schätzen wissen.

Die Stammgäste mögen auch mal gerne einen „Braken“ – so heißt der selbst hergestellte Aufgesetzte von Heinrich Huesmann. Er wird unter anderem aus einem Wermuthstrauch produziert, der im eigenen Garten wächst. Dazu kommt natürlich ein klarer Korn und das Geheimrezept der Familie. Den Braken gibt es sowohl im Ausschank als auch zum Verkauf in der Flasche.

Aber was zeichnet eigentlich einen guten Wirt aus? Da muss Heinrich Huesmann nicht lange überlegen: „Er muss lustig sein, schnell und verschwiegen.“ Denn es sei tatsächlich so, dass die Menschen ihr Herz ausschütten und über ihre intimsten Probleme reden. „Das ist wie im Beichtstuhl beim Pastor. Darum ist ein Wirt schweigsam.“

Waren es früher mal 17 Kneipen in Freckenhorst, sind heute nur noch fünf übrig. Die Kneipenkultur hat sich verändert, aber das ist für Heinrich Huesmann kein Grund, mit seiner Leidenschaft aufzuhören. „So lange es noch geht, mache ich weiter“, versichert der Wirt, der begeisterter Schütze ist und schon zwei Mal auf dem Thron saß. Er würde sich gerne noch einen Wunsch erfüllen: „Mein Ziel ist es, ein Mal Schützenkönig zu werden.“