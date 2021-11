Selbstsicheres Rotkäppchen hinterfragt Vorurteile

„Wir sind hier, wir sind laut, weil der Wolf die Lämmer klaut...“ so politisch aktuell hat man das Märchen Rotkäppchen wohl noch nie erlebt wie am Sonntag bei der gut besuchten Vorstellung des Landestheater Neuss im Paul-Schallück-Saal. Die Kindertheatervorstellungen im Theater am Wall sind immer etwas ganz Besonderes und auch „Rotkäppchen und Herr Wolff“ nach Erich Kästner in der Überschreibung von Sergej Gößner wird wohl vielen kleinen und großen Theaterliebhabern lange im Gedächtnis bleiben.

Schon der Anfang erinnerte mit seinen Protest-Sprechchören der aufgebrachten Nachbarschaft im Märchenwald an „Fridays for Future“, nur ging es hier eher um Ausgrenzung als um die Klimaproblematik. Die Figuren waren wohl dem allseits bekannten Märchen nachempfunden. Aber schon beim selbstsicheren Rotkäppchen, das mit viel Feingefühl von Anna Sonnenschein gespielt wurde, hörten die Parallelen auf. Antonia Schirmeister als Herr Wolff war auch nicht das böse Ungetüm, sondern entpuppte sich als überaus sympathisches und einsames Wesen im mysteriösen Märchenwald. Als Oma erlebte man den bärtigen Benjamin Kleinlich, dessen Strickkünste für so manchen Lacher im Publikum sorgten.

Aufruhr in der Dorfgemeinschaft

Die Geschichte hätte so vielleicht auch in der Realität geschehen können. Denn wenn ein Wolf gesichtet wird, kann es schon einmal Aufruhr in der Dorfgemeinschaft geben. Das Rotkäppchen war wohl die einzige Bewohnerin, die sich nicht hinter Parolen und Fehlinformationen versteckte. Auf dem Weg zur Großmutter lernte sie den charmanten Herrn Wolff kennen und gemeinsam bestanden sie dann so manches Abenteuer. Denn schließlich galt es für Herrn Wolff wie in früheren Zeiten, den Mond zu schütteln, damit er wieder hell am nächtlichen Himmel leuchten könne. Vorurteile über das „Fremde“ wurden so ohne erhobenen Zeigefinger auf lebendige Art auf das reduziert, was sie in Wirklichkeit sind. Mit flotten Sprüchen und mitreißenden Liedern von Timo Willecke verging die Zeit wie im Fluge. Alle Gäste wurden eingefangen von dieser durch Caroline Stolz geschaffene sehr liebenswerte Inszenierung, der Alexander Olbrich ein sehr dramatisch-mystisches Gewand verliehen hatte. Viele haben sich seit 1812 an dem Märchen aus der weltberühmten Sammlung der Brüder Grimm versucht, viel wurde über die überholte Pädagogik und fragwürdige Moral geschrieben. Aber hinter jedem Märchen steckt eben noch viel mehr und das hat den Dramatiker Sergej Gößner wohl an diesem ehrwürdigen Stoff gereizt. Seine junge Heldin lässt sich nicht abweisen, hinterfragt die Dinge und setzt sich mit ihrer Umwelt auseinander. So wurde aus der Inszenierung des Landestheaters eine zum Mitdenken animierende zauberhaft-märchenhafte Stunde mit großem Unterhaltungswert.