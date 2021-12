Senioren schwelgen in Erinnerungen

Nach über 60 Jahren hielten die Schüler aus den Jahrgängen 1958 und 1959 ihre selbst gemalten Bilde raus der Schulzeit in den Händen. Entsprechend groß war die Freude, und die Senioren schwelgten in Erinnerungen.

Elisabeth Gerigk de Santos präsentiert ein selbst gemaltes Bild ihres Vaters Hans-Joachim. Die ehemaligen Schüler freuen sich darüber, ihre eigenen kleinen Kunstwerke aus der Schulzeit wieder in den Händen halten zu können.

Skeptisch blickt Ulrich Roers auf seine eigenen Kunstwerke. Sie sind in den Jahren 1958 und 1959 entstanden. Ewald Oertker lacht, als er seine Bilder sieht: „Da kann ich ja mal vor meinen Enkeln mit angeben.“ Gemeinsam mit sieben weiteren ehemaligen Schülern sitzen sie kurz vor Weihnachten noch einmal in der Schule und schwelgen in Erinnerungen.

Dass sie ihre früheren Arbeiten noch einmal in die Hände bekommen, haben sie Elisabeth Gerigk de Santos zu verdanken. Ihr Vater Hans-Joachim Gerigk war lange Schulleiter der Everwordschule und starb im Jahr 2020 im Alter von 101 Jahren. „Ich habe die Bilder während der Haushaltsauflösung im Schrank entdeckt. Sie wurden alle im Unterricht gemacht“, berichtet Elisabeth Gerigk des Santos.

„ »Das weiß ich noch, das ist ja Wahnsinn. Toll.« “ Jürgen Dufhues

Achim Hendsiek erfuhr von dem interessanten Fund und beschloss, die noch lebenden Ex-Schüler einzuladen, um ihnen ihre frühen Meisterwerke zu überreichen. Schulleiter Guido Stricker fand die Idee prima und stellte einen Raum zur Verfügung. Die Bilder waren vermutlich zur damaligen Zeit Teil einer Ausstellung. Die ehemaligen Schüler staunten nicht schlecht, als sie nach über 60 Jahren ihre eigenen Arbeiten wieder in den Händen hielten. „An eins kann ich mich noch erinnern“, sagte Dieter Middendorf. Das ging auch Jürgen Dufhues so: „Das weiß ich noch, das ist ja Wahnsinn. Toll.“ Schmunzelnd, grübelnd und lachend saßen da nun die rüstigen Senioren und hielten ein Stück ihrer Kindheit in den Händen. „Gut, dass die nicht weggeschmissen wurden“, freute sich Middendorf.

Schnell entwickelten sich Gespräche über die Schulzeit und kleine Anekdoten machten die Runde. „Beim Malen waren wir langsam, aber wir haben mal unseren Lehrer aus Versehen im Kartenraum eingesperrt“, berichtete Jürgen Zilka. Keine gute Erinnerungen weckte Lehrer Stockmann, denn der „drehte einem die Haare, bis man eine Beule am Kopf hatte“.

Schulleiter Hans-Joachim Gerigk konnte im Übrigen selbst sehr gut malen. Seine Tochter hatte einige seiner Arbeiten mitgebracht, und die konnten sich wahrlich sehen lassen. Ulrich Roers konnte sich noch an den Unterricht bei ihm erinnern. Ewald Oertker fiel dabei eine besondere Begebenheit ein. „Da saß eine Taube vor dem Fenster, und die habe ich dann gefangen“, schmunzelt er. Selbstverständlich habe er sie aber auch wieder in die Freiheit entlassen.

Damals waren Mädchen und Jungen in der Schule strikt getrennt. Aber so ganz gingen sich die Geschlechter natürlich nicht aus dem Weg. „Interessanterweise hatte die Mädchen zur gleichen Zeit Werkunterricht. Da war immer viel los. Darum sind wir mit unseren Arbeiten nie fertig geworden“, erinnert sich Dieter Middendorf.

Achim Hendsiek hatte das Treffen organisiert und war selbst im Jahr 1957 bereits als „i-Männchen“ an der Schule. „Bei Lehrer Droste musste ein Schüler immer um 9.15 Uhr zu ihm nach Hause fahren und sein Frühstück abholen und die Tasche später wieder zurückbringen.“ Die Ex-Schüler, zu denen außerdem Werner Wienstroer, Klemens Enninghorst, Werner Sommer und Reinhold Richter gehörten, genossen die kleine Zeitreise. „Das so etwas nach 60 Jahren noch da ist, ist unglaublich“, meinte Jürgen Dufhues.