Sextett begeistert mit Virtuosität

Das Internationale Holzbläser-Festival „Summerwinds” lockte am frühen Sonntagabend viele Menschen ins Kloster Vinnenberg. Schon weit vor dem angekündigten Konzert war die Klosterkirche bis auf den letzten Platz belegt.

Dann: „Punkt 17.30 Uhr. Nicht erschrecken, es beginnt”, kündigte Dr. Carl B. Möller, Leiter des Kloster Vinnenberg, laut über das Mikrofon das Ensemble Il Giratempo an. „Das wird ein Ohrenschmaus”.

„Wenn wir diese wunderbaren Veranstaltungsorte nicht hätten, wäre es so nicht machbar”, übernimmt die Intendantin des internationalen Holzbläserfestivals, Dr. Susanne Schulte, das Wort. „Die Orte und die ungewöhnliche Musik machen die Konzertreihe aus.“ „Summerwinds” – das sind 50 Konzerte in diesem Jahr mit Instrumenten, die sonst eher im Hintergrund stehen.

Vom leichten Brausen bis zum Orkan

Was dann nach der Begrüßung folgte, war ungewöhnlich, experimentell und überaus virtuos. Vom leichten Brausen bis hin zum Orkan – so konnte man das Konzert mit dem Ensemble Il Giratempo bezeichnen. Und das auf mehrfache Weise. Mit der Sinfonia „A Virmingarda” von Marco Uccellini fingen die Musiker sanft an und steigerten sich im Laufe des Konzertes bis zu einem bravourösen musikalischen Orkan. Das galt auch für das Publikum und den Applaus für das Ensemble.

Il Giratempo zeigten sich als gut eingespieltes Team mit einer großen Freude und Experimentierfreudigkeit. Dabei spielte das sonst siebenköpfige Ensemble diesmal zu sechst. Flötist Max Volbers konnte nicht dabei sein. Anne Suse Enßle, sonst an der Dulzian, übernahm an diesem Abend die Blockflöte. Unglaublich, aber wahr: Enßle hatte sich erst kurz vor dem Konzert die Blockflöten-Parts „draufgeschaufelt”. Sie spielte das Instrument und die schwierigen Stücke so brillant und leicht, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.

Dramatische Liebesgeschichte

Matthias Bergmann an der Viola da Gamba, Vanessa Heinisch mit Theorbe und Barockgitarre und Manuel Dahme am Claviorganum entführten die Gäste mit ihren ungewöhnlichen In­strumenten und ihrem brillanten Spiel in ungewohnte musikalische Sphären der dramatische Liebesgeschichte von Arianna und Theseus, frei nach der Barockoper „L’Arianna“ von Claudio Monteverdi. Magnus Mehl am Jazz-Saxofon und Sopranistin Laila Salome Fischer bildeten den Gegenpart und setzten die Erzählungen auf andere Art um als die Kollegen. Zusätzlich moderierten sie die einzelnen Stücke an und erzählten, worum es darin geht. Zwischen den Musikern reichte ein Blick oder ein kurzes Nicken zur Kommunikation.

Die Vermischung unterschiedlicher Musikstile auf ungewöhnlichen Instrumenten, gepaart mit Virtuosität und Experimentierfreude, machten das Konzert im Kloster Vinnenberg zu einem unvergesslichen Ereignis.