Shanty-Chor bleibt im Westfälischen Hof

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung behandelte der Shanty-Chor coronabedingt gleich drei Vereinsjahre. Chorleiter Stefan Rauch, der wegen Krankheit fehlte, ließ eine Grußbotschaft verlesen. Er freute sich besonders über zwei neue Chormitglieder.

Der Vorsitzende Ewald Deitermann zeigte sich froh darüber, dass der Chor die Pandemiezeit unbeschadet überstanden hat und schon seit Sommer 2021 wieder regelmäßig probt. Ein besonderer Höhepunkt war das zweitägige Hafenfest. Deitermann dankte allen Beteiligten für ihre Hilfe, insbesondere den Organisatoren Renate Osthoff und Wilfried Wienker sowie Karl-Heinz Buck, der am Samstag für den guten Ton auf dem Marktplatz sorgte.

444 Auftritte in (fast) 10.000 Tagen

Fleißigstes Chormitglied in den Jahren 2019 bis 2022 war Ralf Püschel, der von 87 Chorproben, Auftritten und sonstigen Anlässen 82 Mal anwesend war. Instrumentalistin Kerstin Hoff war 81 Mal anwesend.

Schriftführer Joachim Vorwerk erinnerte an einige amüsante Begebenheiten aus 2019. In 2020 und 2021 gab es weniger zu lachen. Besonders hob er den 444. Auftritt am 14. Juli 2019 in Rheine hervor und den 24. April 2020, an dem der Chor 10 000 Tage bestand.

Der stellvertretende Schatzmeister August Rüschoff trug die Jahresergebnisse 2019 bis 2021 vor. Da in 2021 auf den halben Chorbeitrag verzichtet wurde, gab es einen kleinen Fehlbetrag. Die Versammlung erteilte dem Schatzmeister und dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Wo soll künftig gesungen werden?

Die satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder Klaus Brüggemann (stellvertretender Vorsitzender), August Rüschoff (stellvertretender Schatzmeister) und Joachim Vorwerk (Schriftführer) wurden einstimmig wiedergewählt. Als neue Kassenprüfer wurden Dieter Günnewig und Heiko Bitskov gewählt. August Rüschoff und Wilfried Wienker werden als Festausschuss die Feiern im 30. Vereinsjahr gestalten.

Anschließend wurde ausdauernd über den künftigen Heimathafen diskutiert. Als Ergebnis hielten die Sänger schließlich fest, dass der Westfälische Hof in Einen zunächst beibehalten werde, da er Platz zum Feiern, eine gute Akustik und Lagermöglichkeiten biete. Auch der Ersatz für die Mischpultbedienung, die wirksame Werbung jüngerer Mitglieder und eine Radtour zu den Gräbern der verstorbenen Mitglieder wurde thematisiert.