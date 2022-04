Sich nicht verbiegen lassen

Die Bundesliga kennt Jörg Dahlmann also von allen Seiten, die Welt im Scheinwerferlicht und die der Sprecherkabinen und Katakomben, die des Sports und die des Kommerz. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, aber daraus vorlesen möchte er nicht unbedingt, wenn er am 10. Mai ins Hesselstadion in Milte kommt. Er hat vielmehr jede Menge zu erzählen – über den Sport und die Menschen.

Wer wie Jörg Dahlmann „immer geradeheraus“ redet, muss damit rechnen, auch mal anzuecken. Das hat der Sportjournalist und Fußballkommentator in seiner 40-jährigen Karriere auch immer in Kauf genommen. Als er aber erst von einer „Kuschelnacht mit Sophia Thomalla“ schwärmte und später Japan als das „Land der Sushis“ bezeichnete, warf man ihm Sexismus und Rassismus vor. Und obwohl Sophia Thomalla sich nach eigenem Bekunden eher geschmeichelt fühlte und Dahlmann selbst Botschafter der Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ ist, wurde er von seinem Sender Sky gefeuert.

Die Welt in Scheinwerferlicht

Die Bundesliga kennt Jörg Dahlmann also von allen Seiten, die Welt im Scheinwerferlicht und die der Sprecherkabinen und Katakomben, die des Sports und die des Kommerz. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, in dem er all diese Seiten schonungslos offenlegt und dabei auch Ross und Reiter nennt. „Immer geradeheraus“ heißt das Buch, das der Fußballreporter am 10. Mai (Dienstag) um 19 Uhr auf dem grünen Rasen des DJK Milte vorstellen wird. „Ich kann mir keinen besseren Rahmen vorstellen, um über mein Leben und meine Arbeit zu sprechen als diesen Fußballplatz, denn ich habe einen Großteil meines Lebens in Stadien und an der Außenlinie von Spielfeldern verbracht, und darüber werde ich erzählen!“ Sein Buch stehe dabei gar nicht im Vordergrund, versichert der 63-jährige: „Ich habe genug zu erzählen und werde mit Sicherheit nicht aus meinem Buch vorlesen. Es ist eher so, dass mich meine Co-Moderatorin Ina Atig bremsen muss, damit ich meine Spielzeit von zweimal 45 Minuten nicht überschreite.“ Jörg Dahlmann erläutert, es gehe vielmehr um Menschen – um Fans und Hater, um Medien und um Moralisten und darum, wie man es schafft, sich nicht verbiegen zu lassen.

Gäste sitzen auf dem grünen Rasen.

Dabei werden die Gäste selbst im Freien auf dem grünen Rasen des Hesselstadions sitzen, mit Stadionbier in der Halbzeitpause. Hartwig Reckhorn aus dem Vorstand der DJK Rot-Weiß freut sich, dass sein Verein Jörg Dahlmann holen konnte: „Damit kommt ganz viel Bundesliga-Geschichte zu uns auf den Platz.“

Gäste werden gebeten, sich unter anmeldung@djkmilte.de anzumelden. Der Eintritt beträgt fünf Euro.