Sieben Tage in der Woche 24 Stunden im Einsatz

„Wir sind an sieben Tagen die Woche 24 Stunden da“, versicherte Landrat Dr. Olaf Gericke am Heiligen Abend auf der Polizeiwache in Warendorf. „Das gilt natürlich auch an den Feiertagen.“ Denn das Leben gehe auch an diesem Tag weiter, und eben auch mit mit Verkehrsunfällen oder gestohlene Geldbörsen.

Es ist bereits lange Tradition, dass der Landrat in seiner Funktion als Leiter der Kreispolizeibehörde, den Wachen sowie der Kreisleitstelle an diesem Tag einen Besuch abstattet. Begleitet wurde er in diesem Jahr von Andrea Mersch-Schneider als Abteilungsleiterin Polizei sowie vom Personalratsvorsitzenden Martin Entrup.

Das vergangene Jahr bewertete Dr. Gericke aus Polizeisicht als „schwierig“, es habe durchaus herausfordernde Einsätze gegeben. „In solchen Zeiten braucht es eine gut aufgestellte Behörde und erfahrene Kolleginnen und Kollegen“, stellte er fest, und betonte zugleich sehr froh zu sein, dass wieder mehr junge Menschen in den Polizeidienst gehen.

Da der Tag stiller verlief als in manchen Vorjahren, konnten die Diensthabenden den Besuch ihrer Chefs mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken verbringen. Zum Abschluss wünschte Dr. Gericke, der sich interessiert zeigte, wie sie es schaffen, ihren Dienst mit dem Privatleben in Verbindung zu bringen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „eine ruhige Schicht und dass es bei Standardeinsätzen bleiben möge.“