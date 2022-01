Einen und Müssingen werden im Regionalplan noch als zwei Ortsteile gesehen

Einen und Müssingen bilden einen gemeinsamen Ortsteil. Das ist nicht jedem bekannt, und offensichtlich auch der Bezirksregierung in Münster nicht. „Einen und Müssingen werden in Münster als zwei Ortsteile angesehen“, sagte Stadtplanerin Doris Krause am Mittwochabend im Bezirksausschuss. Und das hat Auswirkungen, denn als gemeinsamer Ortsteil hat Einen-Müssingen mehr als 2000 Einwohner. Der Regionalplan Münsterland soll an den Landesentwicklungsplan NRW angepasst werden. Das darin neu eingeführte Ziel ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen den Ortsteilen im Freiraum mit mehr als 2000 Einwohnern sich zu Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) zu entwickeln und somit im zukünftigen Regionalplan als ASB dargestellt zu werden.

„ »Um überhaupt in diese Diskussion einsteigen zu können, ist es erforderlich, dass wir ein gesamtgemeindliches Konzept für die Siedlungsentwicklung vorlegen.« “ Stadtplanerin Doris Krause

Generell gehe es aber derzeit darum, ein gesamtgemeindliches Konzept für Warendorf zu entwickeln. „Im Moment ist es ja so, dass alle unsere ländlichen Ortsteile im Regionalplan nicht als Allgemeiner Siedlungsbereich dargestellt werden, sondern dem Freiraum-Bereich zugeordnet sind“, berichtete Doris Krause. Das habe zur Folge, dass für den Fall, dass eine Siedlungsentwicklung angestrebt werde, mit der Bezirksplanungsbehörde sehr detailliert über die Bedarfe diskutiert werden müsse. Die Diskussion, welche Ortsteile künftig im Regionalplan als ASB dargestellt werden sollen, werde nun neu geführt werden müssen.

„Um überhaupt in diese Diskussion einsteigen zu können, ist es erforderlich, dass wir ein gesamtgemeindliches Konzept für die Siedlungsentwicklung vorlegen.“ Das solle keine Doktorarbeit werden, sondern möglichst kompakt, aber dennoch mit allen Fakten. „So dünn wie möglich und so dick wie nötig.“ Dafür gebe es einen Leitfaden, der aufzeige, was in diesem Konzept beinhaltet sein muss. „Wir beabsichtigen, dieses Konzept nun zu beauftragen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden“, erklärte Doris Krause. Sobald Entscheidungen zu fällen seien, würden selbstverständlich die politischen Gremien eingebunden. Letztlich gehe es darum, wie sich die ländlichen Ortsteile entwickeln sollen und ob sie als Allgemeiner Siedlungsbereich im Regionalplan dargestellt werden können. „Eine Darstellung erleichtert die Siedlungsentwicklung.“ Der gesamte Vorgang sei aber absolut ergebnisoffen. Über den „dicken Daumen“ werde dieser Prozess rund vier Jahre dauern, die gesamtstädtische Betrachtung sollte in einem halben Jahr fertig sein.

„ »Es wird das nicht umgesetzt, was eigentlich jetzt schon möglich ist.« “ Stephan Schulze Westhoff (CDU)

Stephan Schulze Westhoff (CDU) wies darauf hin, dass Einen-Müssingen ja eigentlich ein Siedlungsschwerpunkt sei und mehr als 2000 Einwohner habe. „Wir haben am Grünen Markenweg nicht die Entwicklung bekommen, die uns eigentlich zusteht. Es wird das nicht umgesetzt, was eigentlich jetzt schon möglich ist.“

Im derzeit gültigen Regionalplan wird Einen-Müssingen allerdings nicht als ASB dargestellt. „Wir haben es jetzt in sehr intensiven Gesprächen geschafft, auch in Münster zu vermitteln, dass Einen-Müssingen ein Ortsteil ist, der nur zufällig siedlungsstrukturell geteilt ist. Das wird in Münster jetzt auch so verstanden“, glaubt Doris Krause. Insofern könne sich Münster auch vorstellen, Einen-Müssingen als Allgemeinen Siedlungsbereich darzustellen.

„Ich finde es sehr positiv, dass wir uns mit diesen Fragestellungen befassen“, sagte Mechtildis Wissmann (CDU). Bei der Analyse der Stärken und Schwächen der Ortsteile wünscht sie sich, dass die Stärken herausgearbeitet werden. „Können wir theoretisch auch alle drei Ortsteile – Einen-Müssingen, Milte und Hoetmar – zu Allgemeinen Siedlungsbereichen erklären?“

„Selbstverständlich werden wir alle drei Ortsteile professionell darstellen. Es ist theoretisch möglich, dass alle Dörfer es erfüllen, aber praktisch halte ich das für unwahrscheinlich“, blieb Doris Krause skeptisch.

„Ich halte das schon seit Jahren für sehr wichtig, dass wir Einen-Müssingen als einen Siedlungsbereich vertreten“, erklärte Franz-Ludwig Blömker (SPD). Das hätte schon in den vergangenen Jahren gegenüber der Bezirksregierung sehr viel deutlicher vertreten werden sollen.

Baudirektor Peter Pesch versicherte, dass die Stadt Einen-Müssingen immer als einen Ortsteil sehen würde. „Ein Allgemeiner Siedlungsbereich könnte bedeuten, dass man in einer ganzheitlichen Betrachtung des Ortsteils ein Flächenbudget vereinbart.“ Das müsse aber ins Warendorfer Gesamtkonzept passen, denn es dürften nicht beliebig viele Flächen entwickelt werden. „Es ist aber auch naheliegend, dass Einen-Müssingen wegen der Besonderheit des Haltepunktes hier eine andere Rolle im Raum einnehmen kann“, sagte Pesch. Einen-Müssingen liege auf der halben Strecke nach Münster und so könnte eine stärkere Verflechtung mit Münster geschaffen werden. „Wir wünschen uns da auch einen Halbstundentakt“, sagte Pesch. Letztlich möchte die Stadt weg von der Einzelfallbetrachtung der Fläche. Trotzdem geht er davon aus, dass dies nicht für alle Ortsteile passieren wird. Dort müsse dann immer nach dem Bedarf geschaut werden.