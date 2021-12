Silvestervorstellung abgesagt

Das Theater am Wall sagt zwei Veranstaltungen in der näheren Zukunft ab. An den meisten Events halten Kulturbüro und Verein allerdings fest.

Das Theater am Wall hat die geplante Silvestervorstellung „Albers Ahoi“ abgesagt. Auch das Kindertheater „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ am 6. Februar findet nicht statt. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei neben der Corona-Lage auch die schwachen Auslastung aufgrund zu geringer Kartenverkäufe in den letzten Wochen. „Wir erleben, dass die Menschen sehr zurückhaltend sind und den Aufforderungen folgen, Veranstaltungen zu meiden“, sagt Vorsitzende Maria Rother.

Für den Januar halten das Kulturbüro und der Verein Theater am Wall an den meisten Vorstellungen fest. So sollen die Konzerte in der Reihe Jazz-Live weiter stattfinden. Auch die Konzerte „Ron Spielmann & Band“ am 22. Januar und das Programm „Die goldenen Reiter“ am 27. Januar, sowie das Klönkino am 29. Januar sind weiterhin geplant. Aktuelle Infos zum Programm gibt es unter theateramwall.de