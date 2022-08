Sinkende Pegel – sinkende Ernte

Landwirt Martin Wiggering pflanzt Kartoffeln und Möhren an. Einige seiner Felder liegen an der Ems und konnten bis vor kurzem mit Emswasser beregnet werden. Doch aufgrund der gesunkenen Pegelstände ist dies mittlerweile untersagt.

Wer aufmerksam an der Ems entlang Richtung Lonnbrücke geht, dem fällt ein grünes Gerät auf. „Hier werden Sonderkulturen beregnet“, steht auf einem Schild. Ein Schlauch führt in die Ems, um das Wasser herauszupumpen und die Sonderkulturen zu versorgen.

„Bei Fragen können Sie sich gerne melden“, bietet Landwirt Martin Wiggering auf dem Schild an. Gesagt, getan!

„ »Wenn der Pegel zu niedrig ist, darf ich nichts mehr entnehmen.« “ Martin Wiggering, Landwirt

Was sind denn eigentlich Sonderkulturen? „Ich baue Speisekartoffeln und Möhren entlang der Ems an“, erklärt der 48-Jährige. Alle vier Jahre nutzt er die Fläche für ein Jahr, um die Kulturen anzupflanzen. Die Flächen an der Ems konnte er bis vor zwei Wochen noch mit dem Wasser aus der Ems beregnen, doch die Bezirksregierung hat die Entnahme von Wasser aus der Ems im gesamten Kreis Warendorf untersagt. Gründe sind bekanntlich die anhaltende Dürre und die sinkenden Pegelstände.

Was bedeutet das für Martin Wiggering?

„Ich konnte bislang aus der Ems bewässern, aber ich muss sowieso vorher den Pegelstand abfragen. Dafür gibt es eine spezielle Telefonnummer“, ist das für den Landwirt nichts Neues. „Wenn der Pegel zu niedrig ist, darf ich nichts mehr entnehmen. Die Grenze liegt bei 59 Zentimetern, und wir sind jetzt aktuell bei 58.“

Um trotzdem weiter bewässern zu können, nutzt Wiggering Bohrlöcher, denn ohne Wasser wachsen nur Minikartoffeln. Aber auch hier muss er mittlerweile aufpassen, denn der Grundwasserpegel sinkt ebenfalls. „Ich gehe davon aus, dass die Wetterextreme noch schlimmer werden.“

„Die Frühkartoffeln sind schon geerntet, und die Speisekartoffeln sind fast fertig“, sagt der 48-Jährige. Die Möhren bräuchten allerdings noch ein wenig Zeit. Gepflanzt wird immer im März/April, die Frühkartoffeln werden dann im Juli geerntet, und die Speisekartoffeln im September. „Wir bauen nur Kartoffeln und Möhren an. Wir tauschen die Flächen mit den Nachbarn“, erklärt Wiggering, denn die Rotation muss eingehalten werden.

„ Die Erträge werden weniger. Letztes Jahr haben wir noch Glück gehabt, da war genug Wasser da, aber die Jahre davor waren auch zu trocken, so dass wir beregnen mussten. “ Landwirt Martin Wiggering

Die Dürre der vergangenen Jahre macht dem Einener Landwirt genauso zu schaffen wie seinen Berufskollegen. „Die Erträge werden weniger. Letztes Jahr haben wir noch Glück gehabt, da war genug Wasser da, aber die Jahre davor waren auch zu trocken, so dass wir beregnen mussten.“

Rettendes Bohrloch

Ohne die Bohrlöcher würde es traurig aussehen, doch die meisten Felder verfügen über ein Bohrloch. Normalerweise erntet Wiggering 40 bis 45 Tonnen Kartoffeln pro Hektar, in guten Jahren sind es auch 50, aber in schlechten Jahren nur 20 Tonnen pro Hektar. Bei den Möhren sind es 60 bis 65 Tonnen pro Hektar, in guten Jahren bis zu 90 und in schlechten 50 Tonnen.

Noch einmal zurück zum Schild auf der Beregnungsanlage. „Ich hatte früher kein Schild dort, da haben die Leute bei der Stadt angerufen und gefragt, ob das erlaubt ist, Wasser aus der Ems zu entnehmen. Seitdem das Schild angebracht ist, gab es keine Anfragen mehr“, schmunzelt Martin Wiggering.