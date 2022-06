Sitzplatzmangel am sagenhaften Samstag

Gut gelaunt zeigte sich das Team „Vom Fass“Die Big Band der Westfälischen Wilhelms Universität begeisterte am Sonntag mit sattem Sound das Publikum, das quer durch alle Altersgruppen applaudierte.Die Warendorferin Gina Kijewski sah sich auf der Kunstmeile um, die viel anbot.Ohne den stets schnell präsenten, freundlichen Tischservice wäre es wieder einmal gar nicht gegangen. Frische Cocktails, Erdbeerbowle und Crepes boten (v.l.) Zoran Marjanovic, Karsten Schmidt und Sanja und Katarina Marjanovic vom Bistro und Eventraum Deula an. Der Warendorfer Hengstsprung gehört dazu. Jürgen Alteruthemeyer, Bernhard Kampmann und Peter Stickel (v.l.) mit dem edlen Tropfen.Meilensteine der Rockgeschichte steuerten „Alacoustic“ zum musikalischen Angebot bei..

Manöverkritik gibt es in 14 Tagen. Aber ganz ehrlich: Was soll es groß zu kritisieren geben an dieser zehnten Warendorfer Weinstraße? Dass es – nach einem schon starken, aber dennoch publikumsmäßig ausbaufähigen Freitagabend am Samstag derart voll wurde, dass keine Küche mehr dagegen ankam?

Dass die 400 zusätzlichen Sitzplätze auf der nördlichen Seite des Breuelwegs sich eben nicht als optimistisch herausgestellt hatten, sondern während der Drangphase noch viele, viele Bänke mehr spielend voll geworden wären?

Nein, die Wirte waren sich nach einem langen und selten als so entspannt empfundenen Schlemmerfest schnell einig: Diese Ausgabe der Weinstraße hat in jedem Bezug die Bestmarke des Freiluft-Genießerwochenendes gesetzt.

Spürbarer Hunger nach dem Schlemmerfest

„Schuld“ waren daran natürlich zunächst die Gäste, denen Mitorganisator Uwe Henkenjohann eine regelrechte Sehnsucht nach solchen Veranstaltungsformaten vorausgesagt hatte. Schließlich war zwei Sommer lang nichts Derartiges möglich gewesen, hatte Corona unterbunden, dass sich Menschen sorglose Stunden Rücken an Rücken gönnen und einfach in diesem Frühsommer-Ambiente den Moment genießen können.

Das taten sie. Wie erwähnt am Freitag noch nicht derart, dass den Teams der Gastronomen der Schweiß gekommen wäre. Eben weil die Wetteraussichten und die Erwartung an den „Hunger“ der Menschen so groß angenommen worden war, hatten alle ordentlich Personal dabei. „Wir waren so gut ausgestattet, dass wir Freitag noch mehr hätten möglich machen können“, formuliert „Engel“-Inhaber Gerd Leve das im WN-Gespräch. Kollege Uwe Henkenjohann hatte dem Wochenende schon entgegengefiebert, als er mit Leuchten im Auge in den Block diktierte, dass es „spitzenmäßig“ werde.

„ »Wir hatten nicht einmal mehr genug Zeit, den Wein nachzukühlen.« “ Gerd Leve

Da lag er auf jeden Fall beim Samstagabend genau richtig. Nachdem der Freitag, wohl auch wegen des frühen Beginns um 17 Uhr, zunächst verhalten gestartet, aber schon gegen 19 Uhr deutlich voller geworden war, ging es tags drauf von Beginn an – wie gewohnt diesmal um 14 Uhr – steil aufwärts mit den Besucherzahlen. Am Abend steuerten die Kühlräume absehbar auf „Reserve“ zu, und es war noch nicht dunkel, da hatte der Appetit der Massen überstiegen, was die Küchenmannschaften zu bieten hatten. „Wir hatten nicht einmal mehr genug Zeit, den Wein nachzukühlen“, erzählt Gerd Leve, „auch die Kollegen waren sich einig, dass man nicht mehr gegen die Nachfrage anarbeiten konnte.“ Spätestens ab 18.30 Uhr war kein (Sitz-)Platz mehr zu haben. Wer genug Stehvermögen hatte, musste schnell sein, um sich doch noch hier und da vereinzelt freiwerdende Plätze schnappen zu können.

Nach dem aus Wirtesicht sagenhaften Samstag, an dem man als Gastronom ausnahmsweise froh ist, wenn gar nichts mehr geht, lief der Sonntag wieder typisch über die grüne Bühne am See: Am dritten Tag ist es klassischerweise eher das Kommen und Gehen, sind zwar reichlich Plätze auf den Bankreihen frei, aber die Gäste wechseln in kürzeren Abständen.

Rahmenprogramm als zusätzlicher Publikumsmagnet

Dazu trug sicher wieder auch das Programm bei. Nach den Schaufahrten des Schiffsmodellbauclubs (Samstagabend mit Fackeln und Beleuchtung an Bord) wurde es auf dem Gelände des Wassersportvereins Sonntag laut. Die Warendorfer Stadtkapelle sorgte für die Musik am Tag der offenen Tür mit Schnuppersegeln und Standup-Paddeling, Tauchclub und Kreisfischereiverein. Die Kunsthandwerkermeile auf dem anderen Ufer zog Publikum an, die Sassenberger Hundefreunde zeigten, was ihre Tiere können. Wer von einem neuen Auto träumt, konnte sich von Procar anregen lassen.

Und zur Not als letzte Leckerei ein Eis auf die Hand genießen bei dieser Ausnahme-Weinstraße. Aber dazu mehr in 14 Tagen. Bei der Manöverkritik.