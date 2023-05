Betrugsversuch: Fake-SMS der Sparkasse zur Push-Tan

Immer häufiger werden Betrugs-Versuche per SMS oder E-Mail unternommen. Die Maschen der Betrüger werden dabei immer ausgeklügelter.

„Sehr geehrter Kunde, Ihre Pushtan Verbindung läuft aus. Bitte erneuern unter ...“ – so oder so ähnlich lautet der Inhalt einer SMS, die aktuell auch in Warendorf wieder die Runde macht. Dabei handelt es sich um einen Betrugsversuch, das sogenannte Phishing.

Denn klickt der Empfänger der Textnachricht, die angeblich von der Sparkasse kommt, auf den angegebenen Link, wird er gebeten, private Daten inklusive seiner Kontodaten und dem Passwort einzugeben.

Doch damit erneuert man nicht wie behauptet die Push-Tan-Verbindung, stattdessen greifen die Betrüger die Daten ab, um sich so Zugriff auf das Konto des Opfers zu verschaffen und im Anschluss Geld zu transferieren oder abzubuchen.

Betrugs-SMS nehmen zu

Ähnliche Betrugsversuche auch per E-Mail oder unter anderem Vorwand haben in der vergangenen Zeit stark zugenommen.

Die Sparkasse wird aufgrund ihrer vielen Kunden und Kundinnen gerne von Betrügern für solche Fake-Nachrichten genutzt. Vorwände sind nicht nur die Push-Tan-Verbindungen, sondern auch angebliche neue Sicherheitsverfahren, die angebliche Anpassung neuer Nutzungsbedingungen oder vermeintliche Gewinnspiele.

Die Sparkasse warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen. „Bitte geben Sie keine Daten auf den Phishing-Seiten ein. Diese könnten von Betrügern zum Beispiel für betrügerische Telefonanrufe im Namen der Sparkasse genutzt werden. Dabei versuchen die Anrufer Sie dazu zu verleiten, eine von den Betrügern initiierte Überweisung freizugeben bzw. durch Eingabe einer TAN zu bestätigen. Bitte geben Sie solche Aufträge nur dann frei, wenn Sie selbst zuvor die Überweisung veranlasst haben“, heißt es auf der Internetseite der Sparkasse, auf der auch aktuelle Betrugsversuche aufgelistet sind.

Viele Betrugsmaschen Foto: Es ist davon auszugehen, dass nur ein Bruchteil der sogenannten Phishing-Versuche angezeigt wird und die Dunkelziffer sehr hoch ist. Trotzdem gehen bei der Polizei immer wieder Anzeigen zu Betrugsversuchen mit falschen Telefonanrufen der angeblichen Tochter, von angeblichen Polizeibeamten oder angeblichen Bankmitarbeitern ein. Und auch Phishing-Mails, -WhatsApps oder -SMS von angeblichen Banken oder Paketdiensten werden öfter zur Anzeige gebracht. „Die Betrüger sind kreativ und verbessern ihre Methoden mit der Zeit“, sagt Polizeisprecherin Susanne Dirkorte. Sie appelliert daran, grundsätzlich erstmal misstrauisch zu sein und sich immer rückzuversichern. Bei unseriösen Telefonanrufen soll man direkt auflegen, SMS oder Whatsapps unbeachtet lassen und löschen. ...

Aber nicht nur die Sparkasse wird häufig für Betrugsversuche missbraucht, sondern auch Postunternehmen wie DHL – oft unter dem Vorwand der Sendungsverfolgung.

Zurückhaltung bei Eingabe von Daten

Empfänger und Empfängerinnen von unerwarteten Nachrichten sollten immer genau hinsehen und Links nur klicken, wenn sie seriös wirken. Insbesondere bei der Eingabe von Daten sollte besonders zurückhaltend gehandelt werden.

Glaubt man, doch Opfer eines Betrugsversuches geworden zu sein, sollte man direkt seine Konten sperren bzw. sein Passwort ändern und auch die Polizei einschalten. „Jeder Betrugsversuch sollte uns gemeldet werden, ob Anruf oder Phishing-Mail. Anzeigen dazu können auch online aufgegeben werden“, sagt Susanne Dirkorte, Pressesprecherin der Polizei in Warendorf.