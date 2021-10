So extrem wie nie zuvor

Nie zuvor war die Situation der Schweinehalter so ernst wir zurzeit. Schwankungen habe es immer gegeben, sagt Landwirt Matthias Finkenbrink, der einen Veredelungsbetrieb unterhält. So extrem wie jetzt seien sie aber nie gewesen.

Wenn es um die Situation der Schweinehalter geht, gerät Matthias Finkenbrink, seit 20 Jahren Landwirt und Besitzer eines Veredelungsbetriebes in der Bauerschaft Flintrup, regelrecht in Rage. Den Schweinezyklus – die periodischen Schwankungen von Angebotsmenge und Marktpreis – habe es immer gegeben, sagt der Sauenhalter und Ferkelerzeuger. Aber so extrem wie zurzeit, seien diese Schwankungen nie gewesen, verweist er auf eine Excel-Datei, in der er seit 20 Jahren gewissenhaft die Ferkelpreise vermerkt. Schon länger seien diese im Keller. Der Grundpreis für ein 25-Kilogramm-Ferkel liege mittlerweile bei 18 Euro.