So macht Weihnachten froh

Für viele Familien ist es ein Ritual, am Heiligabend in die Kirche zu gehen und an die Geburt des Jesus Kindes zu denken. Ein Ritual, auf das die Gläubigen in der katholischen Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus auch in den momentan so besonderen Zeiten nicht verzichten mussten. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Wortgottesdienst jedoch nicht in der Lambertus-Kirche, sondern Open Air auf dem Pausenhof der Dechant-Wessing-Grundschule statt.

Applaus und lobende Worte gab es für die Schüler der dritten Klasse, die ein Krippenspiel aufführten. „So macht Weihnachten uns glücklich und froh, wenn Kinder uns die Geschichte von Jesus so wunderbar nahebringen“, sagte Pfarrdechant Manfred Krampe.

Seit Anfang Dezember hatten sie mit ihren Klassenlehrern Johanna Schulte-Bories und Michael Mühlmann für den Auftritt geprobt. „Wir haben die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe hat das Krippenspiel bereits in der Schulgemeinschaft gezeigt, die andere ist heute dran“, sagte Schulte-Bories. Die einzelnen Szenen wurden durch musikalische Gesangseinlagen bereichert.

Aufmerksam hörten die vielen Familien natürlich auch zu, als Pfarrdechant Manfred Krampe die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vortrug. Nach den Fürbitten und dem Beten des „Vater unsers“ trennten sich die Gläubigen in alle Himmelsrichtungen. Einzig das Wetter wollte beim Open-Air-Wortgottesdienst nicht so recht mitspielen. War es anfangs noch trocken, begann es zum Ende in Strömen zu regnen. Glücklicherweise gab es auf dem Schulhof genügend Unterstellmöglichkeiten.

Aber auch in der Lambertus-Kirche wurden an den Weihnachtstagen Gottesdienste gefeiert. Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung fanden die Gottesdienste – ausgenommen der am zweiten Weihnachtsfeiertag – unter 2G-Bedingungen statt. Der Impf- und Genesenenstatus wurde beim Einlass von einem ehrenamtlichen Ordnungsdienst konsequent überprüft. Zudem galt Maskenpflicht. Nach Einbruch der Dunkelheit erleuchteten Herrnhuter-Sterne, wie sie in vielen Straßen des Golddorfes stimmungsvoll zu betrachten sind, den Kirchturm und verkündeten die Geburt Jesu Christi.