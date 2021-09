So viele Ausbildungsplätze wie nie

Die nächste Berufsorientierungsmesse ist 2022 Bestandteil der Gewerbeschau auf dem Lohwall. Und dann, so formulierte es Dr. Martin Thormann am Donnerstag in der Georg-Leber-Kaserne, hoffentlich auch wieder im üblichen Umfang. Zur ersten BOM nach Pandemiebeginn wies der Erste Beigeordnete Rüdiger Joraschs Bemerkung lächelnd „aufs Schärfste“ zurück, es sei eine Selbstverständlichkeit, dass die Bundeswehr der Messe dieses Jahr Platz zur Verfügung stelle. „Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit.“ Deshalb dankte der in Stellvertretung für Bürgermeister Peter Horstmann sprechende Thormann dem neuen Kommandeur der Bundeswehr-Sportschule ausdrücklich im Namen der Stadt und aller künftigen Auszubildenden.

Bundeswehrschule bot gerne Platz für die Messe an

Rüdiger Jorasch hatte im „Timeout“ seine Gäste aus Schule, Politik und Verwaltung unter Hinweis darauf begrüßt, dass die Bundeswehr mit ihren zahlreichen, auch nichtmilitärischen Berufsbildern auch ein großer Ausbildungsbetrieb sei. Als „tief in der Region verwurzelte“ Einrichtung sei es besagte Selbstverständlichkeit gewesen, für das Berufskolleg einzuspringen, das nach Neubauten nicht mehr genug Platz bietet.

Wegen der von Organisatorin Claudia Körk gezählten rund 550 Schüler und Eltern am Tag zuvor attestierte Thormann der BOM einen „sehr guten Start" und wünschte Unternehmen wie Jugendlichen Erfolg bei der Suche.

Die Corona-Folgen hätten anderes erwarten lassen, doch Frank Tischer sprach von einem Plus an Ausbildungsverträgen im Handwerk, auch wenn es möglich sei, selbst jetzt noch eine Stelle zu finden. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft schaut eigenen Angaben nach „positiv in die Zukunft“ – das nicht aus Zweckoptimismus, sondern weil er um das Potenzial des Handwerks wisse. Er hoffe, dass ab 18.01 Uhr am Sonntag die richtigen Wege auch fürs Handwerk aufzeigt würden.

„ »So etwas funktioniert virtuell – aber es ist etwas anderes.« “ Christian König von der Arbeitsagentur

Christian König von der Agentur für Arbeit war vor allem froh, dass es eine Messe gibt – wenn auch eine auf 75 ausstellende Arbeitgeber reduzierte. „So etwas funktioniert virtuell – aber es ist etwas anderes.“ Noch seien so spät im Jahr so wenige Ausbildungsplätze besetzt gewesen. Die „analoge“ BOM 2021 ein erster Baustein, der „schon mal weiterhilft.“

Statt des Landrats Dr. Olaf Gericke freute sich Michael Ottmann auf die Messe. Es sei seine erste, erklärte der Leiter des Haupt- und Personalamtes beim Kreis und fand positiv, dass Schüler wie Ausbilder wieder den persönlichen Austausch erleben können – „denn davon lebt ja die BOM.“