Solidarität mit Ukraine zeigen

Ulrich Horst (l.) und Manfred Stelthove haben 10 000 Fahnen in DIN-A5-Größe drucken lassen. Sie sollen für die Aktion „Fahnen in die Fenster“ an die Warendorfer verteilt werden. Die Initiatoren hoffen, dass möglichst viele Fahnen in den Fenstern zu sehen sein werden.

Foto: Ulrich Lieber