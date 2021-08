In Warendorf entsteht aktuell der einzige temporäre Freizeitpark im Kreis. Mit über 20 000 Quadratmetern ist er das Highlight in der Region. Der Linnenpark ist ein Freizeiterlebnis nicht nur für die Daheimgebliebenen.

Der Linnenpark öffnet am Donnerstag in Warendorf. Bis 22. August heißt es sommerliches Kirmesvergnügen auf 20 000 Quadratmetern.

Die ersten Fahrgeschäfte stehen schon auf der Linnenwiese auf dem Lohwall. Viele weitere Karussells und Buden folgen. Hier in Warendorf entsteht der einzige temporäre Freizeitpark im Kreis. Mit über 20 000 Quadratmetern ist er das Highlight in der Region. Noch dazu in unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt und doch im Grünen gelegen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Der Linnenpark ist ein Freizeiterlebnis nicht nur für die Daheimgebliebenen. Das bunte Kirmestreiben öffnet vom 5. bis zum 22. August für die Besucher. Der Linnenpark bietet Fahrgeschäfte für alle Altersklassen. Die Kinder lieben die erste Fahrt im Feuerwehrauto, während es die anderen ins Gruselhaus zieht. Auch der Spielleidenschaft darf endlich wieder gefrönt werden, sei es beim Entenangeln oder beim „Pusher“.

Für eine Stärkung kann aus einem reichhaltigen gastronomischen Angebot gewählt werden. Das Speisenangebot ist vielfältig und international. Es reicht von der beliebten „Mantaplatta“ bis zu leckeren kandierten Früchten. Zwei Biergärten mit gekühlten Getränken laden zum Verweilen ein.

Der Park öffnet jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Die Besucher zahlen 1 Euro Eintritt um auf das Gelände zu kommen. Die Preise bei den Fahrgeschäften und weiteren Angeboten orientieren sich an denen einer Kirmes. Parkplätze für Autos und Fahrräder stehen in der Nähe zur Verfügung

Die Öffnungszeiten des Linnenparks: Donnerstag und Freitag von 15 bis 23 Uhr; Samstag und Sonntag von 13 bis 23 Uhr

Die aktuell geltenden Bedingungen für den sicheren Aufenthalt auf dem Gelände, sind auf www.linnenpark.de zu finden. Die aktuelle Besucherzahl wird auf der Internetseite gezeigt. An den Fahrgeschäften und Ständen sind die genauen Zugangsregeln beschrieben.