Sonnencreme und sehr viel Geduld

Chaos vor der Flugreise? Gibt es an allen deutschen Großflughäfen. Und dann? Die WN fragten nach.

Vor dem Start in den Urlaubsflug

So überschaubar wie auf diesem Bahnsteig geht es in der Ferienzeit auf den Flughäfen sicher nicht zu, die Reisebüros berichten von langen Warteschlangen.

Flugreisen sorgen zurzeit für massiven Stress. Wegen coronabedingt fehlenden Personals gibt es vor allem auf Großflughäfen Probleme bei der Abfertigung. Nicht selten bleiben Passagiere am Boden. Am Düsseldorfer Flughafen kam es jetzt dazu, dass tausende Menschen darauf warteten durch die Luftsicherheitskontrollen zu gelangen. Die Bundespolizei musste sogar abends kurz in das Chaos eingreifen, damit sich die aufgebrachten Passagiere wieder beruhigen.