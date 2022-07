„Sonntagskonzert“ mit Gregor Loers

Der Orgelbauverein Freckenhorst lädt zu einem Konzert mit Regionalkantor Gregor Loers ein – und zwar am 24. Juli. Loers wird Werke von Johann Sebastian Bach in der Reihe der „Sonntagskonzerte in St. Bonifatius“ spielen.

In der Stiftskirche Freckenhorst wird die Reihe der „Sonntagskonzerte in St. Bonifatius“ am 24. Juli (Sonntag) fortgesetzt. Gregor Loers spielt Werke von Johann Sebastian Bach aus dem dritten Teil der „Clavierübung“, die Bach aufwendig im Druck veröffentlicht hat.

Der dritte und umfangreichste Teils dieser Sammlung wird umrahmt von einem prachtvollen Präludium in Form eines Concerto grosso und einer mitreißenden Fuge. Dazwischen erklingen verschiedene Choralbearbeitungen über Lieder Martin Luthers, die sich am damaligen Katechismus orientieren. „In dieser lebendigen Musik verbindet sich höchste kompositorische Kunst und stilistische Vielfalt mit einem tiefgründigen Eingehen auf den inneren Gehalt insbesondere der Choräle“, so gibt der Orgelbauverein Freckenhorst als Veranstalter einen Vorgeschmack auf das anstehende Konzert.

Gregor Loers, geboren und aufgewachsen in Dormagen, studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und arbeitete von 2019 bis 2021 als musikalischer Assistent des Kölner Domkapellmeisters. Die Pädagogik und Arbeit mit den über 100 Jungen und Jugendlichen fielen dabei in sein Aufgabengebiet sowie eine vielseitige Konzerttätigkeit mit der Kölner Dommusik.

Eigenes Konzertieren an der Orgel führte Gregor Loers quer durch Deutschland und nach Italien. Seit dem 1. September des vergangenen Jahres ist er als Regionalkantor an St. Laurentius in Warendorf tätig. „Seit dieser Zeit hat es sich in der Region schon mit mehreren Konzerten mit Orgel- und Chormusik beeindruckend profiliert.“, heißt es in der Vorankündigung zu dem Konzert in St. Bonifatius.

Das Konzert beginnt, anders als sonst üblich, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, beim Ausgang wird um eine Spende gebeten.