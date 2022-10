Sozialer Aspekt besonders wichtig

Warendorf braucht eine Hundewiese – das sehen zumindest die Hundebesitzer so. Petra Lücke kämpft darum schon seit zwei Jahren und will nicht aufgeben. Nun hat sie eine Petition gestartet, die von Befürwortern unterschrieben werden kann.

Petra Lücke gibt nicht auf. Dass die Hundewiese von der Politik abgelehnt worden ist, ärgert sie sehr. „Seit über zwei Jahren kämpfe ich zusammen mit einer guten Freundin dafür, dass wir die Hunde auf einer großen Wiese frei laufen lassen können.“ Doch sie geht in die Offensive und hat am Donnerstag eine Petition gestartet, die bereits von 157 Unterstützern unterschrieben worden ist (Stand gestern). Ihr Ziel ist es, dass daraus ein Bürgerbegehren wird. „Mit dem Antrag wollen wir zur Stadtverwaltung gehen“, sagt Petra Lücke. Mit Hund, Kind und Kegel wollen sich die Unterstützer zunächst vor dem Rathaus treffen und dann zur Verwaltung gehen. „Ich hoffe, dass möglichst viele kommen.“ Der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

„ »Das ist eine Insektenwiese. Aber warum können Hunde und Insekten nicht dort zusammen sein? Das eine schließt doch das andere nicht aus.« “ Petra Lücke, Hundebesitzerin

Petra Lücke und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter wünschen sich eine eingezäunte Hundewiese, damit die Vierbeiner ohne Leine herumtollen können. Dabei hatte sie zunächst die Wiese hinter dem Piratenspielplatz im Blick, aber das wurde abgelehnt. „Das ist eine Insektenwiese. Aber warum können Hunde und Insekten nicht dort zusammen sein? Das eine schließt doch das andere nicht aus“, sagt Petra Lücke. Es werde in Warendorf so viel für Pferde und Insekten getan, aber nichts für die Hunde. „Dabei werden für das Haushaltsjahr 232 000 Euro Hundesteuer erwartet. Diese Steuer ist nicht zweckgebunden, das ist auch in Ordnung. Aber einen Teil sollte die Stadt doch auch für die Hunde investieren.“

Gemeinsam mit ihrer Freundin Claudia Harms hatte sie schon einmal eine Unterschriftenliste gestartet und Menschen rund um den Emssee angesprochen. Mit dieser Liste nahm sie Kontakt zu Bürgermeister Peter Horstmann auf. „Der Bürgermeister hat sich das angehört und fand die Idee sehr gut. Er hat es dann in die Gremien gebracht.“ Dort wurde dann über den Schützenplatz als Vorschlag diskutiert (WN berichteten). „Das war fast schon angenommen, aber Teile der CDU hatten Bedenken wegen der Kosten, dabei ist der Zaun eigentlich schon da. Ich weiß nicht, was für Kosten das sein sollen.“ Der Platz werde von der Stadt gepflegt, aber nicht genutzt. Aber generell waren die Hundebesitzer von dieser „Notlösung“ ohnehin nicht angetan. Die Grünen seien der Meinung gewesen, dass erstmal etwas für die Kinder getan werden müsste. „Aber auch hier schließt doch das eine das andere nicht aus.“

„ »Der erste, der auf der Hundewiese Kot liegen lässt, bekommt ihn von mir in die Tasche gesteckt.« “ Petra Lücke, Hundebesitzerin

Politische Unterstützung erfährt Petra Lücke nach eigenen Angaben von Martin Lepper (FWG) und von Paulo da Silva (Die Partei). „Die Tierärztin Dana Ströse würde uns auch unterstützen, weil sie eine Hundewiese für wichtig hält“, sagt Petra Lücke.

Petra Lücke verweist auf andere Orte, in denen es Hundewiesen gebe. „In Ahlen sind es fünf, und alle laufen problemlos.“ Hunde seien Rudeltiere und auf ein soziales Miteinander angewiesen. „Die Beißstatistik wird sich verändern, weil die Hunde anders ausgelastet sind“, weist Petra Lücke auf weitere positive Effekte hin. „Ich kenne zudem mindestens 15 Senioren, die nicht mehr so gut laufen können, aber der Hund braucht Auslauf. Außerdem könnten sie auf der Hundewiese neue Kontakte knüpfen. Der soziale Aspekt ist ganz wichtig – für Mensch und für Tier.“

Wenn die Hunde ausgelastet seien, helfe dies auch den Menschen und biete Schutz. Denn derzeit suchten sich die Hundehalter immer Stellen, an denen sie ihre Hunde laufen lassen können. „Man geht damit auch der Diskussion um die Leinenaggressivität aus dem Weg“, erklärt Petra Lücke.

Am liebsten hätten die Hundefreunde eine Wiese an der Ems, denn dort könnten die Hunde dann auch schwimmen. Derzeit gebe es aber insgesamt zehn Vorschläge und zwei Favoriten. „Die Leute aus den Wohnmobilen fragen oft, wo sie ihren Hund laufen lassen können“, bringt Hundebesitzerin Vanessa Mundmann einen weiteren Aspekt ins Spiel. In anderen Orten würden von der Stadt die notwendigen Dinge zur Verfügung gestellt, und die Hundebesitzer kümmerten sich um den Rest. Petra Lücke ist gewillt, hier Verantwortung zu übernehmen. „Der erste, der auf der Hundewiese Kot liegen lässt, bekommt ihn von mir in die Tasche gesteckt.“ Sie könnte sich vorstellen, einen Verein zu gründen, der dann die Pflege der Hundewiese übernehmen könnte. Freiwille Helfer gebe es unter den Hundefreunden genug.