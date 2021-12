„Soziales Miteinander wird fehlen“

Wenn heute Abend die Kerzen am Weihnachtsbaum entzündet werden, dann stehen in vielen Wohnzimmern Tannen aus der Schonung der Familie Graf von Westerholt. Rund 1500 Tannen wurden in diesem Jahr verkauft, in Spitzenzeiten waren es 3500 bis 4000. Doch in die weihnachtliche Stimmung mischt sich nun ein wenig Traurigkeit, denn am heutigen Heiligabend wurden nach 33 Jahren die letzten Weihnachtsbäume vor dem Schloss verkauft. „Wir sagen jedem, dass es das letzte Mal ist, damit wir ­die Leute nicht im nächsten Jahr trösten müssen“, sagt Friedrich Graf von Westerholt, der selbst lange den Verkauf geleitet hat.

„ »Es ist einfach nicht wirtschaftlich genug. Es gibt immer wieder neue gesetzliche Regelungen.« “ Nikolaus Graf von Westerholt

Sohn Nikolaus Graf von Westerholt ist schon seit vielen Jahren zuständig und bedauert, dass der Verkauf eingestellt werden muss. „Es ist einfach nicht wirtschaftlich genug. Es gibt immer wieder neue gesetzliche Regelungen.“ Darum beschloss er schon vor einigen Jahren, keine Weihnachtsbäume mehr zu pflanzen.

„Das ist schon extrem mit Wehmut verbunden“, sagt Nikolaus Graf von Westerholt. Und sein Vater Friedrich pflichtet ihm bei: „Beim Verkauf sieht man die Leute, die man schon seit 20 Jahren kennt. Sie sind jetzt traurig, dass wir aufhören.“ Dabei kommen die Menschen sowohl aus Freckenhorst und Umgebung als auch aus größerer Entfernung – zum Beispiel aus Essen. Am Dienstag war zum Beispiel Beate Wiesner aus Ostenfelde gemeinsam mit Franz Neukum am Schloss, um einen Weihnachtsbaum zu holen. „Das ist sehr schade, da fehlt etwas. Ich habe das immer genossen.“ So wie sie haben viele reagiert, einer wurde sogar ärgerlich, berichtet Friedrich Graf von Westerholt. „Er sagte zu mir, das könnt ihr doch nicht machen.“ Viele hätten sogar Abschiedsfotos gemacht. „Das soziale Miteinander wird fehlen.“

„ »Das ganze Dorf kommt, man sieht alte Weggefährten.« “ Nikolaus Graf von Westerholt

„Das ganze Dorf kommt, man sieht alte Weggefährten“, berichtet Nikolaus Graf von Westerholt, der sich noch an seine Kindertage erinnert, als er einfach so Glühwein ausschenken konnte, den seine Mutter selbst gemacht hatte. Den Gewinn habe er behalten dürfen. So etwas wäre jetzt undenkbar. „Heute braucht man eine Ausschankgenehmigung für Alkohol.“ Doch sowohl in diesem wie auch im vorigen Jahr musste aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin auf das Drumherum verzichtet werden.

Das Dilemma mit den Weihnachtsbäumen fing 2007 mit dem Orkan Kyrill an, der massive Schäden in den Wäldern verursachte. Vor allem im Sauerland wurde auf vielen frei gefegten Flächen Weihnachtsbaumplantagen angelegt. Das empfand die die rot-grüne Landesregierung als Raubbau am Wald. Sie novellierte im Jahr 2013 gemeinsam mit Umweltminister Johannes Remmel das Landesforstgesetz. Ziel war es, die Zahl der Weihnachtsbäume im Wald zu begrenzen.

Für Nikolaus Graf von Westerholt war das der Knackpunkt. „Das war ein Einschnitt ins Eigentum für die Besitzer des Waldes. Wir konnten nicht mehr selbst entscheiden.“ Statt im Wald werden Weihnachtsbäume nun großflächig auf Äckern angepflanzt. Dort wachsen sie schneller, müssen aber auch mehr gepflegt werden. „Bis 2026 ist es noch im Wald erlaubt, aber dann hätten wir auf dem Acker anbauen müssen.“ Das sei für ihn keine Alternative, denn die Tanne sei ein Herzwurzler und gehe tief in den Boden. In Freckenhorst und Umgebung seien die Böden recht schwer und hätten daher alle eine Drainage. „Auf dem Acker bestünde die Gefahr, dass sie in die Drainage wurzeln und das wäre ein großer Schaden.“ Für Nikolaus Graf von Westerholt ist es daher sinnvoller, die Ackerflächen zu verpachten.

„ »„Wir hatten bis zu 30 Schafe, aber denen hat die Nordmanntanne wohl doch zu gut geschmeckt.« “ Friedrich Graf von Westerholt

Mit dem heutigen Verkauf endet am Schloss eine echte Ära, die vor 33 Jahren begann. Eigentlich begann die Geschichte des Freckenhorster Weihnachtsbaums sogar schon 1983, denn da wurden die ersten späteren Weihnachtsbäume gepflanzt.“Wir wollten ein höheres Einkommen erzielen“, sagt Friedrich Graf von Westerholt. Fünf Jahre später konnten die ersten vorm Schloss angeboten werden, damals noch mit einer kleinen Auswahl und der japanischen Nikko-Tanne. „Die wächst hier sehr gut, aber zu schnell“, sagt Nikolaus Graf von Westerholt. Das führe zu einer starken „Stockwerkausbildung“, in die man gut Kerzen stellen konnte. Die Nikko-Tanne musste der Nordmanntanne weichen, die in den letzten zehn Jahren ausschließlich verkauft wurde.

Einige Jahre mussten auch Tannen noch zugekauft werden. „Aber die zugekauften Bäume waren nie so, wie ich es mir gewünscht hätte. Darum gibt es die Nordmanntannen nur noch in Eigenproduktion“, erklärt Nikolaus Graf von Westerholt. Die großen Tannen werden zunächst an Stadt verkauft, die sich in den nächsten Jahren auch noch auf ein paar Restbestände freuen darf, bevor sie sich ebenfalls einen neuen Produzenten suchen muss.

Als nette Episode erinnern sich die Westerholts daran, dass Mitte der 90er Jahre mehr Wert auf Ökologie gelegt werden sollte. Darum wurden die wolligen Shrop­shire-Schafe aus Irland angeschafft, die in dem Ruf standen, sich vom Unkraut rund um die Tannen zu ernähren. „Wir hatten bis zu 30 Schafe, aber denen hat die Nordmanntanne wohl doch zu gut geschmeckt“, schmunzelt Friedrich Graf von Westerholt über das missglückte Experiment. Ein Schaft ist Nikolaus besonders in Erinnerung geblieben. „Das war Rosi. Sie kam hier auf die Welt, aber sie atmete nach der Geburt nicht.“ Vater Friedrich ließ sich damals nicht lange bitten und führte tatsächlich eine Mund-zu-Mund-Beatmung durch und rettete Rosi. „Aber Rosi war ein wenig deppert“, lacht Nikolaus Graf von Westerholt. „Wenn man es fangen wollte, dann rannte es gegen einen Zaun oder gegen einen Baum.“

Besonders wichtig in all den Jahren waren die Mitarbeiter aus Polen. „Sie sind in der vierten Generation hier. Piotrek ist aktuell Vorarbeiter“, sagt Friedrich Graf von Westerholt. Gemeinsam mit Frau Edytha und den Söhnen Matthäus und Robert ist er sieben bis acht Monate im Jahr vor Ort, um sich unter anderem um die Bäume zu kümmern. Bereits Anfang der 90er Jahre war Großvater Adam der erste der Familie, der hier arbeitete. „Weihnachtsbäume brauchen extrem viel Pflege.“

Und im nächsten Jahr? „Mein Ziel ist es, rechtzeitig auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, um bei den ehemaligen Königen Reibeplätzchen zu bekommen“, freut sich Nikolaus Graf von Westerholt. Denn bislang habe es dazu zeitlich selten gereicht.