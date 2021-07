Sozieätspartner „vor Gericht gezogen“

In dem Prozess gegen einen Warendorfer Notar und Anwalt wegen Parteiverrats leugnet der Zeuge und Kanzleipartner im heutigen Fortsetzungstermin, den Fall seines Kollegen seinerzeit begutachtet zu haben. In dem Verfahren will das Gericht heute das Urteil sprechen.

In dem wegen Parteiverrats in fünf Fällen angeklagten Warendorfer Notar und Rechtsanwalt wird heute ein Urteil vor dem Landgericht in Münster erwartet. In der noch andauernden Verhandlung sagte der Sozietätspartner des Angeklagten als Zeuge aus. Er war mit Rechtsbeistand gekommen, da gegen ihn ebenfalls ein Verfahren vor dem Landgericht anhängig ist, in dem ihn der Angeklagte als Täter, Verursacher und Mittäter bezeichnet.

Gespräch unter Kollegen

Laut Angeklagtem habe sein Partner den Fall seinerzeit geprüft und keine strafrechtliche Handlung – sprich Parteiverrat – gesehen. Das sieht der Zeuge anders. Von einer Prüfung könne keine Rede sein. Der Angeklagte selbst soll anhand eines Gerichtsurteils festgestellt haben, dass es sich in diesem Fall nicht um Parteiverrat handele, weil es sich nicht um dieselben Parteien handele, die er als ehemaliger Kurator des Krankenhauses vertreten hat, sondern um neue Mandanten.

Sehr erbost

Der Zeuge und Partner gibt an, dass es sich um ein einmaliges Gespräch von 15 Minuten unter Kollegen gehandelt haben soll. Danach sei nicht mehr über den Fall gesprochen worden. Er habe erst wieder davon gehört, nachdem der Angeklagte „ihn vor Gericht gezogen“ habe. Er als Partner sei sehr erbost darüber gewesen.