Sozieätspartner „vor Gericht gezogen“

In dem Prozess gegen einen Warendorfer Notar und Anwalt wegen Parteiverrats leugnet der Zeuge und Kanzleipartner im heutigen Fortsetzungstermin, den Fall seines Kollegen seinerzeit begutachtet zu haben. In dem Verfahren will das Gericht heute das Urteil sprechen.

In dem wegen Parteiverrat in fünf Fällen angeklagten Warendorfer Notar und Rechtsanwalt wird heute ein Urteil vor dem Landgericht in Münster erwartet. In der noch andauernden Verhandlung sagte der Sozietätspartner des Angeklagten als Zeuge aus. Er war mit Rechtsbeistand gekommen, da gegen ihn ebenfalls ein Verfahren vor dem Landgericht anhängig ist, in dem ihn der Angeklagte als Täter, Verursacher und Mittäter bezeichnet.