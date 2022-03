Anna Bütfering beim Landesseminar der Internationalen Chemie-Olympiade

Durch ihr erfolgreiches Abschneiden bei der ersten und zweiten Auswahlrunde zur Internationalen Chemie-Olympiade 2022 sicherte sich Anna Bütfering einen Platz im Landesseminar für die 20 besten Wettbewerbsteilnehmer in Nordrhein-Westfalen.

Zum 26. Mal fand das Landesseminar der Internationalen Chemie-Olympiade als Anerkennung für außerordentliche Leistungen in der zweiten Runde, aber auch als weitere naturwissenschaftliche Herausforderung in Leverkusen und Köln statt. Nachdem sich alle am ersten Tag etwas kennengelernt und die Innenstadt Kölns bei einer Führung besichtigt hatten, erwartete sie in den folgenden Tagen ein vielfältiges Programm.

Intensives experimentelles Arbeiten

Neben Vorträgen über wichtige Teilgebiete der Chemie gehörte laut einer Pressemitteilung intensives experimentelles Arbeiten dazu: Für das praktische Training öffnete die TH Köln auf dem Campus Leverkusen ihre Labortüren. Dort lernten die Seminarteilnehmenden nicht nur viel über den Alltag in Studium und Forschung, die TH Köln präsentierte zudem ein anspruchsvolles Programm mit einer Flourescein-Synthese und der Verwendung dieses Farbstoffs als Indikator bei der Argentometrie zur Bestimmung des Chloridgehaltes einer unbekannten Lösung. Versuche, die so in der Schule nicht möglich gewesen wären.

Nur fünf der 20 Teilnehmenden konnten einen der 60 Plätze in der Bundesrunde des Auswahlverfahrens ergattern. Deshalb konzen­trierte sich die fünftägige Veranstaltung in Köln darauf, auf mögliche weitere Wettbewerbsteilnahmen vorzubereiten und die Schüler für chemische Berufe zu begeistern. Die Planung und Durchführung des theoretischen Programms des Landesseminars wird jedes Jahr von ehemaligen Chemieolympioniken, nun Mitgliedern des Fördervereins Chemie-Olympiade, organisiert. Durch die Lanxess AG, den Hauptsponsor der Veranstaltung, war es auch möglich, den Chempark Leverkusen mit Hunderten von Chemie-Unternehmen zu besichtigen.

Besichtigung des Chemparks

Es drehte sich jedoch nicht alles um die Chemie. Es begeisterte auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, das von Vorträgen zu Stipendien und Studienwahl bis zu einem Zirkusworkshop mit Feuerspucken reichte.

In der Freizeit wurden Karten gespielt, Escape-Rooms gelöst, oder die jungen Leute unterhielten sich über gemeinsame Interessen, sodass in der kurzen Zeit des Seminars viele neue Freundschaften geknüpft werden konnten.

Ehrung durch Yvonne Gebauer

Zum Abschluss des Seminars wurden die Teilnehmenden bei einer Feierstunde mit den Sponsoren des Landesseminars und den Organisatoren vom Förderverein der Chemie-Olympiade geehrt. Neben Stephanie Coßmann, Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bei Lanxess, nahm auch Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, an der Veranstaltung teil. „Das Ziel, chemieinteressierte Schülerinnen und Schüler zusammenzubringen und zu fördern, wurde sehr gut erfüllt“, lautet das Fazit von Anna Bütfering.