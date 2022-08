Spannendes Schießen um den Titel

Ein Traum ging für den neuen König Gerhard Kolodzei in Erfüllung

Nach drei Jahren hat der Schützenverein „Hinter den drei Brücken“ seit Samstag nun auch einen neuen König: Gerhard Kolodzei ist die neue königliche Majestät, er gab den letzten der 231 Schüsse auf den Adler im Kugelfang ab. Wenige Sekunden vor 16 Uhr flog der nur noch am seidenen Faden zu hängen scheinende Holzvogel in zwei Teilen zu Boden. Die Freude auf dem Festplatz war groß, die Zahl der Gratulanten nach dem Königsschuss enorm. Einige Schützen lagen sich feiernd in den Armen: „Wir haben gestern noch gesagt: Gerd macht’s!“

„ »Wir haben gestern noch gesagt: Gerd macht’s!« “ Die Schützen hatten eine Vorahnung

Vielleicht kein Überraschungskönig, und doch war es ein spannendes Vogelschießen für die Zuschauer. Aus gleich mehreren Formationen hatten sich Bewerber um die Königs- oder Königinnenwürde in die Reihe der Schießwilligen gestellt. Befürchtungen einzelner Vorstandsmitglieder, dass es nach drei Jahren schwer werde, einen neuen König zu finden, stellten sich somit als unbegründet heraus.

Auf die Frage, wer dem neuen König als Königin zur Seite stehen wird, hatte der frischgebackene König schnell eine Antwort: „Simone natürlich!“ Nur Simones Nachname ließ sich dem neuen König so kurzfristig nicht entlocken, da er direkt von seinem feiernden Volk in Beschlag genommen wurde.

Zur Krönung am Abend war der Name dann zum Glück aber allen präsent: Simone Glück heißt die neue Mitregentin, die König Gerhard Kolodzei im Norden der Stadt, eben hinter den drei Brücken, zur Seite steht. Der Throngesellschaft gehören Jan Kolodzei und Angelika Krause, Joannes Schöttler und Nadja Brüssow, Jörg Tecklenborg und Lars Hasenjürgen, Marius Hippler und Rica Marciniak sowie Uwe Berkemeyer und Anita Streich an. „Ganz schön schwer“, stellte der König fest, nachdem sein Vorgänger, Dietmar Schmegner, ihm die silberne Königskette überreicht hatte.

Schmegner selbst erhielt im Gegenzug den Königsstab, der ihn künftig bei offiziellen Anlässen des Vereins als ehemalige Majestät kenntlich machen wird.

Geehrt wurden auch die Insignienschützen: Mathias Schwingler (Krone), Michael Strümpler (Apfel) und Andreas Robert (Zepter).