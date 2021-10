Sparkasse bündelt Standorte

Die Sparkasse packt bald die Umzugskoffer: Wie die Unternehmens-Pressestelle am Dienstag bestätigte, werden Niederlassungen in Warendorf zusammengefasst. Und zwar an der Freckenhorster Straße 65; die Hauptstelle an der Ecke Münsterstraße/Münsterwall wird demzufolge ihre Rolle verlieren. Interessant ist das auch für eine Nachbarin: die Stadtverwaltung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie