SPD-Antrag knapp gescheitert

Die Rechnungsprüfung wird auch in Zukunft vom Kreis Warendorf durchgeführt. Ein Antrag der SPD, die Rechnungsprüfung wieder in die eigene Verwaltung zu holen, scheiterte im Rechnungsprüfungsausschuss nur knapp.

Die Entscheidung war knapp, aber am Ende scheiterte der Antrag der SPD mit fünf zu sechs Stimmen. Die Sozialdemokraten hatten im Rechnungsprüfungsausschuss beantragt, dass die Aufgabenübertragung der Rechnungsprüfung an den Kreis Warendorf aufgehoben werden soll. Stattdessen sollten die Aufgaben der Rechnungsprüfung wieder im eigenen Haus – also in der Warendorfer Verwaltung – eingegliedert werden. Ziel war dabei der 31. Dezember 2023, denn bis dahin läut die Vereinbarung mit dem Kreis.

„ »Wenn ich alle Kosten zusammenrechne, dann sind das Mehrkosten von 150 000 Euro pro Jahr.« “ Richard Uhkötter, Amtsleiter beim Kreis Warendorf

Der Antrag traf auf das Wohlwollen der Verwaltung, die auch eine entsprechende Beschlussempfehlung aussprach und ein Sachgebiet für die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung mit drei Planstellen einrichten wollte. „Das gäbe Synergieeffekte im eigenen Haus, aber man kann hier durchaus geteilter Meinung sein“, sagte Bürgermeister Peter Horstmann.

Dem Kreis Warendorf wurde die Rechnungsprüfung aufgrund eines Beschlusses vom 30. Juni 2016 übertragen. „Wir wollen die Zusammenarbeit fortführen“, sagte Richard Uhkötter, Amtsleiter des Kreises. Das habe sowohl für den Kreis als auch für die Stadt Vorteile. Die Synergieeffekte sieht er beim Kreis, denn da die Rechnungsprüfung für mehrere Städte und Gemeinden durchgeführt werde, würde das Know-how permanent wachsen. „Wir haben einen schnelleren Prüfungszyklus, eine bessere Urlaubs- und Krankenvertretung und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationen“, sagte Uhkötter.

Der Amtsleiter wies darauf hin, dass die interkommunale Zusammenarbeit gestärkt werden müsse. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es sehr schwierig sei, geeignetes Fachpersonal zu finden. Die Fluktuation sei überall sehr hoch.

Zudem wies er auf die hohen Zusatzkosten für Warendorf hin, denn beim Kreis werde die Rechnungsprüfung mit einem Stellenanteil von 1,6 bis 1,7 umgesetzt. Die Stadt Warendorf möchte aber 3,0 Stellen schaffen. „Wenn ich alle Kosten zusammenrechne, dann sind das Mehrkosten von 150 000 Euro pro Jahr. Da sollte man sich gut überlegen, ob man sich das leisten kann und will.“

Ein weiteres Thema war die Unabhängigkeit der Rechnungsprüfung. „Ich halte es für äußerst gefährlich. Die Rechnungsprüfung soll laut Vorlage in die Verwaltung eingebunden werden. Die Rechnungsprüfung muss unabhängig sein“, wies Richard Uhkötter darauf hin, dass es ein Prüfungshemmnis sein könne, wenn die Beteiligten involviert seien.

Andreas Hornung (SPD) hielt am Antrag fest. „Es gibt hier kein Schwarz und Weiß. Aber für uns ist die Rechnungsprüfung ein Kernstück der kommunalen Arbeit.“ Die Grünen unterstützen den Antrag. „Wir waren damals schon gegen die Auslagerung“, sagte Jessica Wessels. Das sah Andreas Nickel (CDU) ganz anders. „Ich kann die Aussagen von Herrn Uhkötter nur unterstreichen. Ich sehe kein einziges Pro-Argument, um die Rechnungsprüfung zurückzuholen.“

Der erste Beigeordnete Dr. Martin Thormann warb noch einmal für den Antrag. „Ich fände es gut, die Rechnungsprüfung wieder im Haus zu haben. Natürlich wird die Prüfung unabhängig bleiben“, versicherte er. Die höheren Kosten würden auf der anderen Seite ein Mehr an Leistung und eine Stärkung der Prüfung mit sich bringen.

Heike Anni Löbke (FDP) sah die Gefahr, überhaupt Fachpersonal zu bekommen. „Wir sollten das Geld besser für Projekte einsetzen.“ Das sah auch Sascha Schmies (CDU) so, der sich für eine unabhängige Prüfung aussprach. Nicole Pellemeyer (FWG) stimmte ebenfalls zu und unterstützte die Aussagen von Richard Uhkötter. „Synergie kann nur entstehen, wenn die Ressourcen schon da sind“, sagte Andreas Nickel.