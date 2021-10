SPD hat Bürgermeisterkandidaten

Noch in diesem Monat will die SPD als zweitstärkste Fraktion im Rat der Stadt Warendorf einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. September benennen. Nach Informationen unserer Zeitung haben sich SPD, Grüne und FWG auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigt.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: die SPD, als zweitstärkste Fraktion im Rat der Stadt Warendorf (zehn Sitze), will noch in diesem Monat einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. September benennen. Die offizielle Nominierung soll dann auf der Stadtverbandsversammlung am 20. April sein. Das geht aus einem Einladungsschreiben des SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Hornung für die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Warendorf/Einen-Müssingen mit anschließender Sitzung des Stadtverbandes am Dienstag, 17. März, hervor. Darin heißt es: „Die rechtsverbindliche Wahl aller Kandidaten und der Ratsreserveliste für das gesamte Stadtgebiet inklusive Freckenhorst und Hoetmar sowie die Unterstützungswahl eines bereits im März zu präsentierenden Bürgermeisterkandidaten und des Landratskandidaten finden am 20. April statt.“ Nach Informationen unserer Zeitung haben sich SPD, Grüne und FWG auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigt. Aktuell haben der parteiunabhängige Peter Huerkamp und Paulo da Silva (Satirepartei) ihre Hüte in den Ring geworfen und wollen Bürgermeister Axel Linke im September ablösen.