Spenden sichern Zukunft

120 Patenschaften hat Monika Lucht vom Verein Kinderhilfe Nepal mittlerweile vermittelt. Nun überreicht sie Post an die Paten. 100 Briefe werden am 26. Mai verteilt.

Umschläge haben die Kinder in Nepal nicht, die kommen von Monika Lucht selbst. 100 Briefe, in denen die Patenkinder dankbare Worte an die Paten richten, werden jetzt verteilt.

Monika Lucht engagiert sich seit mehr als 15 Jahren im Verein Kinderhilfe Nepal und war bereits sieben Mal vor Ort, um sich ein Bild zu machen, von den vielen Projekten, die sie und der Verein auf die Beine gestellt haben. 120 Patenschaften hat die heute 72-Jährige mittlerweile vermittelt. Auch viele dieser Kinder und deren Familien trifft sie bei ihren Besuchen.

„Die sind alle so dankbar und geben uns immer kleine Briefchen mit, die wir an die Paten weiterreichen“, erzählt die engagierte Warendorferin. Über die Ostertage war Heike Kunze für elf Tage nach Nepal gereist. Die Vereinsvorsitzende hatte bei der Rückreise neben vielen lieben Grüßen auch 100 Briefe im Gepäck.

„Die Hälfte der Bevölkerung kann weder lesen noch schreiben. Die Eltern sind so froh, wenn ihre Kinder durch kleine finanzielle Spenden die Chance bekommen, zur Schule gehen zu dürfen“, sagt Monika Lucht und fügt an, das sei ganz wichtig. Die Kinderhilfe Nepal arbeitet eng mit der Aktion Kleiner Prinz zusammen, die sich an Projekte und Aktionen beteiligen. „Wir haben ja das gleiche Ziel: nämlich bedürftigen Kindern zu helfen“, betont die zweifache Mutter.

Leben durch Unterstützung positiv entwickelt

Begeistert gibt sie schließlich mit Jeema Khatri, eines der ersten Patenkinder, die sie vermittelt hatte, ein Beispiel, wie sich das Leben durch Unterstützung positiv entwickeln kann. „Sie kommt aus einem kleinen ärmlichen Dorf im Himalaya und war bereits als Au-Pair in Deutschland. Jetzt hat Jeema eine Ausbildung als Pflegefachkraft in Freiburg angetreten. Sie ist sehr happy“, freut Monika Lucht sich.

In der Regel werden die Patenkinder zehn Jahre lang mit 25 Euro (mit Spendenquittung) im Monat unterstützt. So lange dauert die Schulausbildung. Da es in den ländlichen Gegenden kaum Schulen gibt, fördert der Verein den Bau der Gebäude. Wie jetzt das Study-Center im Dschungel, wo auch der Kleine Prinz aktiv mit im Boot war.

Schicksale zum Guten geführt

„Wir können die Welt nicht verändern. Ich freue mich aber, dass wir so viele Schicksale zum Guten geführt haben“, zeigt Monika Lucht sich glücklich über die Entwicklung.

Am Freitag (26. Mai) ab 18 Uhr werden die Briefe im Pfarrheim St. Marien an die Paten verteilt. Daneben gibt es einen Vortrag über die Aktionen und Infos zu Nepal. Eine weitere Veranstaltung ist „Monikas großer Sommer-Flohmarkt“ am 24. Juni ab 15 Uhr und am 25. und 26. Juni von 10 bis 17 Uhr an der Bremer Straße 30, wo übrigens zudem jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr gestöbert werden kann. Wer helfen möchte, kann dies unter dem Spendenkonto: Sparkasse Bamberg, DE 24 7705 0000 0578 2114 01