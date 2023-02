Spendenaktion für Erbebenopfer in der Türkei

Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien hat viele Todesopfer gefordert. Zudem sind nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation bis zu 23 Millionen Menschen betroffen. Das große Leid hat nicht nur die türkische Bevölkerung in Warendorf tief bewegt. „Ich war so fertig und wollte unbedingt helfen“, sagt Ebru Mansuroglu, die als Friseurin im Geschäft ihres Vaters arbeitet. Die 27-Jährige wurde dann im Internet aufmerksam, als eine Freundin aus Dortmund auf eine Spendenaktion aufmerksam machte.

„ Ich habe Videos von dort gesehen. Das war schlimm. Die Lage ist eine Katastrophe. “ Ebru Mansuroglu, Mitorganistaorin der Hilfstransporte

Die Freckenhorsterin überlegte nicht lange und nahm die Organisation von Sachspenden in Warendorf in die Hand. Gemeinsam mit Baran Özdemir und der Familie Öztürk stellte sie eine große Sammelaktion auf die Beine. „Wir haben in Warendorf gesammelt und alles mit einem Bulli nach Dortmund gebracht“, berichtet Ebru Mansuroglu, die selbst Verwandte im Erdbebengebiet hat. Das Epizentrum lag in 17,9 Kilometern Tiefe in der Nähe der zwei Millionen Einwohner zählenden türkischen Stadt Gaziantep, rund 60 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. „Ich habe Videos von dort gesehen. Das war schlimm. Die Lage ist eine Katastrophe.“

Sachspenden sind für die Menschen wichtig

Die Sachspenden sind wichtig, denn es fehlt den Menschen dort an vielen Dingen. Darum wurden Kleidung, Pampers, Babynahrung, Konserven, Getränke, Taschenlampen, Batterien, Schals und vieles mehr gesammelt und ins betroffene Gebiet gebracht. „Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich so viele Warendorfer helfen“, ist die 27-Jährige sehr berührt. Und die Hilfe gehe durch alle Bevölkerungsschichten, freut sie sich. Sie ist selbst mit dem Auto rumgefahren und hat Spenden bei Leuten eingesammelt, die über kein Auto verfügen. In Dortmund ist derzeit aufgrund der hohen Spendenbereitschaft ein Spendenstopp ausgerufen worden. „Wir versuchen, noch einen Bulli mit Spenden nach Greven zu bekommen.“

Trotzdem wurden für Dienstagabend geplante Sammelaktionen zunächst einmal verschoben, damit es zu keinen logistischen Problemen kommt. „Wir benötigen aber weiter Spenden. Vor allem Babynahrung und Babykleidung, Taschenlampen, Batterien, Schuhe und warme Schals“, sagt Ebru Mansuroglu. Nur über eine Sache hat sie sich sehr geärgert, denn bei den Spenden haben einige tatsächlich ihren Müll entsorgt. „Das ist nicht menschlich. Das kann man sich nicht vorstellen“, ist sie ein wenig fassungslos. Darum werden die Sachspenden jetzt vorher sortiert, damit der Müll nicht versehentlich mittransportiert wird.

„ Wir sammeln von DITIB aus und freuen uns über eine sehr gute Spendenbereitschaft. “ Ömer Samli, organisiert für DITIB die Geldspenden

Es werden aber nicht nur Sachspenden benötigt, sondern natürlich auch Geld. Darum kümmert sich aber nicht Ebru Mansuroglu, sondern Ömer Samli. „Wir sammeln von DITIB aus und freuen uns über eine sehr gute Spendenbereitschaft“, sagt Samli. DITIB steht für Diyanet Işleri Türk Islam Birliğli, die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion. Ömer Samli bestätigt, dass auch beim Geld querbeet durch die gesamte Bevölkerung gespendet wird. „Es ist mehr als erwartet“, freut er sich. Bislang sei etwa die Hälfte der Summe zusammengekommen, die man sich in Deutschland zum Ziel gesetzt habe. „Am Freitag nach dem Gebet kommt sicher ein großer Teil dazu“, weiß Ömer Samli.

Wer spenden möchte, der kann das bei DITIB machen. Infos gibt es auch bei Facebook. Gespendet werden kann auch an andere Hilfsorganisationen wie Türk Kizilay, Türk Depremi oder AFAD.