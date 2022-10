Dieser Friedhofsrundgang soll auch an Menschen erinnern, die Meilensteine für die Stadt Warendorf gelegt haben. Der Heimatverein lädt dazu am Sonntag (30. Oktober) ein.

Die Grabstätte der Familie Hagedorn auf dem Warendorfer Friedhof erinnert an die Zeit, als die Familie noch eine leistungsstarke Landmaschinenfabrik führte.

„Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Ruhe und des Friedens, er ist insbesondere ein Ort der Erinnerung an liebe Angehörige und Freunde, aber auch an Menschen, die für die Stadt Warendorf bedeutend waren“, schreibt die Heimatvereinsvorsitzende Mechtild Wolff in einer Pressenotiz. Mit seinen historischen Grabdenkmalen sei der Friedhof ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Beim diesjährigen Friedhofsrundgang möchte Mechtild Wolff an das Lebenswerk von Warendorfer Bürgern an ihren Gräbern erinnern, die in ihrer Zeit die Entwicklung der Stadt maßgeblich geprägt haben.

Neben der Textilindustrie war Warendorf international bekannt für seine vielseitige Landmaschinenindustrie. Die Familie Hagedorn führte eine leistungsfähige Landmaschinenfabrik und war über 100 Jahre lang ein wichtiger Arbeitgeber in Warendorf. „Noch heute zeugt das Familiengrab von der einstigen Großfamilie, die diesen Familienbetrieb aufbaute“, erläutert Wolff.

Lange Tradition der Bierbrauer

An dem großen Familiengrab der Familie Kottrup-Westhoff soll die lange Tradition der Bierbrauer und Schnapsbrenner in Warendorf in Erinnerung gerufen werden. Die Grabstelle der Familie Dr. Kaloff sei ferner ein beeindruckendes zeitgeschichtliches Denkmal – ein Kriegerdenkmal für die im ersten Weltkrieg gefallenen Söhne.

Zum Friedhofsrundgang am Sonntag (30. Oktober) um 10.30 Uhr (Treffpunkt am großen Kreuz auf dem Friedhof) lädt der Heimatverein alle Interessierten ein. Auch in diesem Jahr werden wieder Sitzgelegenheiten bereitgestellt. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei.