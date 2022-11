Spiele für Kindertagesstätte im Ahrtal

Große Freude über ein etwas früheres Nikolaus-Geschenk: mit einem ganzen Kofferraum voll Spielzeug und Spielsachen sind Richard Poppenborg, Primas des Freckenhorster Nikolaus-Collegiums, und Dieter Kral, Geschäftsführer des Vereins, im Ahrtal gewesen, um einen Kindergarten, der im Sommer 2021 von der Flut zerstört wurde, zu unterstützen.

Die Einrichtung, das Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, ist vorerst in einem aus Containern zusammengebauten Gebäude in einem Industriegebiet unweit der Stadt untergekommen. Da die gebrauchten Container auch schon zuvor an anderer Stelle bereits einen Kindergarten beherbergten, ist die Struktur passend, wenn auch etwas beengt: „Wir betreuen rund 130 Kinder“, berichten die beiden Erzieherinnen Lena Nachtsheim und Jacqueline Konz beim Rundgang durch das temporäre Domizil mit dem Besuch aus Freckenhorst.

Genau der richtige Zeitpunkt

Neben den Containern ist auf einem großen Grundstück sogar ein Spielplatz entstanden. Viel Unterstützung habe der Kindergarten vor allem in den ersten Wochen und Monaten nach der Flut erhalten, berichteten die beiden Erzieherinnen. Die große Spielzeugspende aus der Stiftsstadt kam daher zu dieser Zeit genau recht, denn nachdem sich das Leben in der Kindertageseinrichtung eingespielt hat, wussten die Erzieherinnen und Erzieher genau, was in ihren Gruppen noch benötigt wurde. „Da werden sich die Kinder am Montag freuen“, waren die beiden Erzieherinnen beim Auspacken der großen Kisten überzeugt. In den Kisten waren unter anderem Spiele für junge und größere Kinder, Puppen, Autos oder Toni-Figuren, die Geschichten erzählen können.

Angeschafft wurde das Spielzeug mit Mitteln aus der Kasse des Nikolaus-Collegiums, das durch günstige Konditionen und gespendete Ware durch Spielwaren Kieskemper unterstützt wurde.