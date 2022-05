Spiritualität und Achtsamkeit

Den Auftakt macht eine dreitägige Veranstaltung vom 8. Juni (Mittwoch, 9.30 Uhr), bis 10. Juni (13.30 Uhr) zum Thema „Spirituelle Fragen am Ende des Lebens“. Sie richtet sich besonders an Pflegekräfte in der hospizlichen und palliativen Begleitung sowie an Angehörige von Kranken und Sterbenden.

Der Theologe Franz Schoo, Dozent in der Altenpflegeausbildung und tätig in der ambulanten Hospizarbeit, thematisiert spirituelle Fragen und Erfahrungen schwer erkrankter und sterbender Menschen. Inhaltlich geht es um die Frage nach dem Warum menschlichen Leidens als auch um spirituelle Erfahrungen an der „Schwelle des Todes“. Auch die Frage, „Was kommt danach?“, findet einen Platz im Seminar.

Am 17. Juni (Freitag, 16.30 Uhr) startet das Seminar „Grün für die Seele“, bei dem Zugänge zur Natur und christlichen Spiritualität im Zentrum stehen. Bis zum 19. Juni (13.30 Uhr) sind Interessierte auf eine Naturerlebnisreise durch Wald, Wiese und Klostergarten eingeladen.

Silvia Steinberg, Theologin, Gesundheitsberaterin, Naturcoach und Kräuterfrau, geht auf Naturerlebnisse ein, die sie als Kraftquellen für den Menschen bezeichnet. „Sie fördern nicht nur Gesundheit und Wohlbefinden, sondern auch den achtsamen Umgang mit sich selbst“, erklärt sie in der Ankündigung. Eine Rolle spielen im Seminar die Heiligen Franz von Assisi und Hildegard von Bingen. Für beide war die Natur Schöpfung und Spiegelbild Gottes.

Am 20. Juni (Montag, 19 bis 21 Uhr) dreht sich alles um die Themen „Achtsamkeit und Wahrnehmung – von der Mystik für Jedermann“. Was steckt hinter der immer wieder zitierten Achtsamkeit, und wie stehen Traditionen der Christlichen Spiritualität zur Achtsamkeit? Dieser Frage geht der Kapuzinerpater Thomas Dienberg zusammen mit den Teilnehmenden nach. Er ist Direktor von Iunctus, dem Kompetenzzentrum für Christliche Spiritualität der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster und an dieser zudem Professor für Theologie der Spiritualität. In dem Abendseminar sollen Themen wie Meditation und Kontemplation zur Sprache kommen. Konkrete Übungen runden die inhaltliche Auseinandersetzung ab.

Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich in der LVHS unter 0 25 81/ 9 45 82 32 oder per Mail an lvhs-freckenhorst@bistum-muenster.de. Mehr Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.lvhs-freckenhorst.de.