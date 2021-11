Spitzenwert unter den NRW-Siegern

Die Stadt Warendorf setzt laut European Energy Award ein sichtbares Zeichen in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz. Der Wettbewerb prüft jährlich mehr als 1500 Kommunen in 16 Ländern. An neun Kommunen aus NRW wird der Award in diesem Jahr verliehen – mit einer Zielerreichung von 78 Prozent steht Warendorf an der Spitze.

Unter den neun Kommunen sind die Städte Leverkusen, Warendorf, Sendenhorst, Arnsberg, Brühl, und Moers, sowie die Kreisstädte Neunkirchen und Siegburg und die Gemeinde Wilnsdorf. Außerdem werden der Landkreis Emsland und die Gemeinde Loxstedt aus Niedersachsen, die Hansestadt Lübeck aus Schleswig-Holstein, die Stadtgemeinde Bremerhaven, sowie die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen geehrt.

Warendorfs 78 Prozent Zielerreichung bedeuten nicht nur eine Auszeichnung mit dem Zusatz „Gold“, sondern die Spitze im NRW-Vergleich. Warendorf hat sich auf dem Weg zur Klimaneutralität der gesamten Stadt das nächste Etappenziel gesetzt: Klimaneutralität des Verwaltungshandelns bis 2030. Bereits 2019 kam 90 Prozent des Stroms für das Stadtgebiet aus regenerativen Quellen. Die kommunalen Gebäude beziehen bereits 100 Prozent Ökostrom von den Stadtwerken.

Zielerreichungsquote von 78 Prozent

Bürgermeister Peter Horstmann war jetzt mit einer Delegation in Neuss, um den Preis in Empfang zu nehmen. „Wir sind sehr stolz, den European Energy Award in Gold entgegen nehmen zu dürfen. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut sich der Bürgermeister.

Ein interdisziplinäres Team aus Verwaltung, Stadtwerken und Abwasserbetrieb hatte sich im Zertifizierungsverfahren engagiert, die Auszeichnung ist der Abschluss eines langjährigen Prozesses: Bereits seit 2008 hat Warendorf Klimaschutzmaßnahmen systematisch geplant und umgesetzt.

Das dabei aufgebaute Knowhow war auch Thema eines eigenen Stands des Abwasserbetriebs Warendorf. Dort vermittelten die Kollegen Wissen und Erfahrungswerte aus der erfolgreichen Umsetzung von Energieprojekten im Klärwerk.