Spontan drei Bauwagen für Katastrophengebiet besorgt

Kürzlich begaben sich der Projektleiter der Aktion Kleiner Prinz, Dieter Grothues und Klaus Schäffer als beratendes Mitglied für medizinisch-psychosoziale Fragen, in das Katastrophengebiet Bad-Neuenahr-Ahrweiler. Sie wollten einerseits von der Flut schwer betroffene Familien mit Kindern zwecks finanzieller Unterstützung durch die Aktion Kleiner Prinz aufsuchen, wie auch Projektgespräche bereits angelaufener Hilfsmaßnahmen fortsetzen mit der Okuja, einer städtischen Einrichtung in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die freiwillige und überwiegend kostenfreie, pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche im Programm hat.

Ausmaß der Katastrophenfolgen kaum zu beschreiben

Ein weiteres Arbeitsgespräch fand mit der Lebensberatung im Bistum Trier statt. Die Besuche bei den betroffenen Familien waren sehr erschütternd und bewegend, das Ausmaß der wirtschaftlichen wie familiären als auch seelischen wie körperlichen Folgen der Katastrophe kaum mit Worten zu beschreiben. Zusammengefasst ist das Leben aller, denen Dieter Grothues und Klaus Schäffer begegneten, komplett auf den Kopf gestellt, beinahe alle Wurzeln zum bisherigen Leben vor der Flut ausgerissen. Dieses Ausmaß ist kaum zu erahnen, es sei denn, man stellt sich den schrecklichen Bildern und Eindrücken vor Ort.

Obwohl mittlerweile schon viele Aufräum- und auch Instandsetzungsmaßnahmen begonnen haben, wirken die Orte an der Ahr wie ausgestorben. Presslufthammer schlagen laut aus vielen Gebäuden, man hört Trocknungsanlagen rauschen oder die Motoren der Stromgeneratoren tuckern. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde außerhalb der Stadt eine Containersiedlung errichtet, wo Familien, die nicht zu Angehörigen können, untergebracht sind. Derzeit gibt es noch kein Strom- und Gasnetz für gesicherte Beheizung im nahenden Winter.

Zusätzliche Schulcontainer sollen aufgestellt werden

Dieter Grothues und Klaus Schäffer trafen in Bad Neuenahr die Pädagoginnen Sara Wessel und Annette Gies von der Okuja, dies an der Okuja-Villa, einem wunderschönen Haus aus der Gründerzeit, welches die Stadt als Zuhause für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt hat. Aber auch dieses Haus wurde schwer getroffen von der Flut, eine weitere Arbeit hier unmöglich. Spontan besorgte die Aktion Kleiner Prinz drei Bauwagen, die hierher verbracht wurden, stattete diese mit Spielmaterialien aus, so dass die Kinder und Jugendlichen an einem sicheren Ort zumindest ein wenn auch eingeschränktes Angebot für die Freizeit hatten. Nun sollen in wenigen Wochen auf dem Grundstück der Villa zusätzliche Schulcontainer aufgestellt werden, die von der Aktion für zunächst neun Monate finanziert werden, damit die Okuja wieder ein richtiges Winterzuhause hat.

Auch die wunderschön mit Motiven des Kleinen Prinzen bemalten Bauwagen sollen hier ergänzend aufgestellt werden. So entsteht ein kreatives, quasi mobiles, neues Zuhause für die zu betreuenden Kinder und Jugendlichen. Mit Gregor Terporten, von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wie Sybille Laubner vom Gebäude- und Grundstücksmanagement wurden die vorbereitenden Maßnahmen für die Containeraufstellung besprochen. Die Freude aller war riesengroß über diese substanzielle Hilfe aus Warendorf.

Im Haus der Lebensberatungsstelle Ahrweiler finanziert die Aktion Kleiner Prinz die Instandsetzung der Therapieräume im Erdgeschoss, die durch die Flut komplett zerstört wurden. In diesen Räumen finden Förderungen für Kinder mit seelischen Beeinträchtigungen, auch als Folge der Flutkatastrophe, wie auch kommunikative als auch spielerische Trainings für Eltern und Kinder wie Jugendliche mit Förderungsbedarf statt, damit diese Familien wieder stabilisiert und gefestigt werden.

Mit dem Leiter der Lebensberatungsstelle, Christof Ewertz, fand ein intensiver Gedankenaustausch statt über die Ziele und Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit. Die Aktion Kleiner Prinz wird ihre Hilfen in der Region verlässlich und wirksam fortführen.