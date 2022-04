Spontanes Frühjahrskonzert auf dem Stiftsmarkt

Viele geplante Auftritten musste der Berittene Fanfarenzug Freckenhorst wegen der Corona-Pandemie schon absagen. Nun will er endlich wieder musizieren: am Sonntag (3. April). Und zwar nicht alleine.

Der Berittene Fanfarenzug, hier beim Freckenhorster Herbst, tritt am Sonntag mit dem Gebrasa-Blasorchester Sassenberg auf dem Stiftsmarkt in Freckenhorst auf.

In den vergangen zwei Jahren musste der Berittene Fanfarenzug Freckenhorst seine Konzerte aufgrund von Corona immer wieder absagen. Der letzte vorgesehene Termin für ein Konzert sollte ursprünglich am kommenden Wochenende in der Reithalle auf dem Hof Schulze Niehues sein. Dabei sollte unter anderem auch das Gebrasa-Blasorchester Sassenberg auftreten. Leider musste die Idee dieses größeren Konzertes aufgrund der nicht kalkulierbaren Situation mit steigenden Infektionszahlen Anfang Februar wieder fallen gelassen werden.

Da der Termin aber bei beiden Musikvereinen noch fest im Kalender stand, haben sich beide Vereine jetzt spontan entschlossen, ein Frühjahrskonzert am Sonntag (3. April) auf dem Stiftsmarkt in Freckenhorst bei freien Eintritt auf die Beine zu stellen. Mit Frank Schröder wurde laut Ankündigung kurzfristig ein Partner gefunden, der die Organisation mit übernahm. Am Sonntag um 11 Uhr öffnen die Imbiss- und Getränkestände. Musikalisch wird die Formation „BFFbrass“ vom Berittenen Fanfarenzug im Anschluss an den Gottesdienst in der Stiftskirche gegen 11.30 Uhr beginnen und abwechselnd mit dem Gebrasa-Blasorchester bis circa 16 Uhr musizieren.