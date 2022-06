Sport lebt durch Engagement

Ihre Ausbildung war vielfältig – von sportlichen Einheiten zu Spielen, Fitness und Speedball bis hin zur Theorie in Sachen Aufsichtspflicht oder Vermeidung von Sportunfällen reichte die Ausbildung der 23 Sporthelfer an der Johann-Heinrich-Schmülling-Schule.

Lizenzen vom Landessportbund an 23 Schülerinnen und Schüler übergeben

Zum Abschluss der Sporthelfer-Ausbildung gab es an der Johann-Heinrich-Schmülling-Schule eine kleine Feierstunde und die Lizenzen wurden überreicht.

Zum Abschluss der Sporthelfer-Ausbildung an der Johann-Heinrich-Schmülling-Schule trafen sich die 23 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen neun und zehn mit ihren Lehrern Michaela Schilling und Thomas Kisker sowie ihrer Schulleiterin Claudia Tennstedt zur Übergabe der Lizenzen vom Landessportbund auf dem Schulhof.

In insgesamt 35 Unterrichtseinheiten haben die angehenden Sporthelferinnen und -helfer einen ersten Einblick in das Tätigkeitsfeld eines Übungsleiters bekommen. Neben sportlichen Einheiten zu kleinen Spielen, Fitness, Speedball und vielem mehr, standen auch theoretische Einheiten zur Aufsichtspflicht, Turnierplanung oder Vermeidung von Sportunfällen auf dem Programm.

Zu der kleinen Feierstunde waren die Vorsitzenden des Fördervereins Martina Mersmann und Werner Reinermann sowie Stefan Hölzle von der Volksbank Warendorf eingeladen. Beide Institutionen haben die Ausbildung finanziell unterstützt, so dass ein Wochenendseminar im Jugendgästehaus Rödinghausen durchgeführt werden konnte.

Ausbildung wurde finanziell unterstützt

„Der Sport lebt durch ehrenamtliches Engagement. Daher ist es wichtig, dass Jugendliche durch eine Sporthelfer-Ausbildung den ersten Schritt in Richtung Ehrenamt gehen“, erklärt Michaela Schilling, die selbst als Übungsleiterin im Sportverein tätig ist.

„Für andere da zu sein und ihnen bei schwierigen Aufgaben zu helfen, ist eine wichtige Kompetenz eines Sporthelfers, welche auch dem christlichen Profil unserer Schule entspricht“, betont ergänzend Thomas Kisker. Er koordiniert die Einsätze der ausgebildeten Sporthelferinnen und Sporthelfer und plant mit ihnen gemeinsam verschiedene sportliche Aktionen für die gesamte Schulgemeinschaft.

Begleitet werden die Sportangebote auch von Jonas Ber­heide, der in diesem Schuljahr sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Bischöflichen Realschule absolviert. Auch im nächsten Schuljahr bietet die Bischöfliche Realschule wieder einem jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen. Ein besonderer Schwerpunkt des vielseitigen Tätigkeitsfeldes ist die Entwicklung und Durchführung von Projekten im Bereich des Sozialen Lernens, die in Form von eigenen kleinen Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

FSJ in der Bischöflichen Realschule

Neben dem Einsatz in der Schule wird das FSJ durch den FSD Bistum Münster begleitet. Bewerben können sich Interessierte über die Homepage der Freiwilligen sozialen Dienste (fsd-muenster.de) oder bei der Schule (JHS-Schule-WAF@bistum-muenster.de). Bei Fragen stehen Claudia Tennstedt oder Thomas Kisker (thomas.kisker@jhs.schulbistum.de) zur Verfügung.