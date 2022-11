Sportliche Erfolge gewürdigt

Bürgermeister Peter Horstmann hatte die erfolgreichen Fußballer der Freckenhorster Werkstätten zu einem Empfang in den Sophiensaal eingeladen. Trainerin Petra Busch (kl. Bild, l.) und Verena Bruland (r.) erhielten Blumensträuße..

Erst NRW-Landesmeister im Mai, nun ein dritter Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen – die Fußballer der Freckenhorster Werkstätten fahren einen Titel nach dem anderen ein. Für ihre sportlichen Erfolge ehrte Bürgermeister Peter Horstmann sie am Donnerstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Sophiensaal.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause setzten sie in diesem Jahr ihre Erfolgsserie fort: Nach den NRW-Landesmeistertiteln 2018 und 2019 folgte der dritte Titel im Jahr 2022 und damit die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im Fußball der Werkstätten für behinderte Menschen. Dort erreichten sie ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen. Mit der Bronze-Medaille kehrte die Mannschaft um Trainerin Petra Busch wieder nach Hause zurück. „Sie haben Durchhaltevermögen bewiesen und ihren Sportsgeist auch in schwierigen Zeiten nicht verloren. Sie können sehr stolz auf ihre Leistung sein“, gratulierte Bürgermeister Peter Horstmann den Sportlern samt Team, die er zu einer kleinen Feierstunde in den Sophiensaal eingeladen hatte.

Neben den Sportlern und ihrem Trainer-Team waren auch Vertreter aus Politik und Verwaltung und der Freckenhorster Werkstätten der Einladung des Bürgermeisters gefolgt. Musikalisch wurde die Feier von Musikern der Heinrich-Tellen-Schule unter der Leitung von Eberhard Everke begleitet. Auch eine Eintragung ins Gästebuch der Stadt erfolgte in diesem Rahmen.