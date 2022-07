Spurensicherung unter der Lupe

Jede Menge Wissenswertes über die Polizeiarbeit lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ferienspieltage bei ihrem Besuch der Polizeiwache an der Wilhelmstraße.

Die Polizeibeamten an der Wache Wilhelmstraße beantworteten den Kindern geduldig viele Fragen.

Eine Kugel aus einer Pistole fliegt fast 2000 Meter weit. Das lernten die 20 Kinder, die im Rahmen der diesjährigen Ferienaktionstage einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiwache an der Wilhelmstraße werfen durften.

Die beiden Bezirksbeamten Helmut Linnenbank und Uwe Kövener beantworteten geduldig die Fragen. „Ihr könnt mich Helmut nennen“, brach Dorfsheriff Helmut Linnenbank schnell das Eis. So erkundeten sie gemeinsam den Materialschrank der Wache und warfen auch einen Blick in die Arrestzellen. „Die werden allerdings nur noch als Lagerraum genutzt“, so Bezirksbeamter Uwe Kövener.

Wie an einem Tatort die Spuren gesichert werden, zeigte der Kollege Jannik Neukötter vom Erkennungsdienst. Mit einem Marabupinsel machte er die Fettrückstände der Kinder sichtbar und nahm abschließend noch einen Fingerabdruck von jedem Teilnehmer.

Dass das Polizeiauto ein nicht ganz normales Auto ist, zeigte dann ein Blick in den Kofferraum. Neben Maßbändern und Farbspray entdeckten die Kinder auch schwere Schutzwesten, Helme und Schlagstöcke.