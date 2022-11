SSV stellt sich zukunftsorientiert auf

Der Stadtsportverband Warendorf (SSV) hatte während seiner jüngsten Mitgliederversammlung zahlreiche Punkte auf der Agenda stehen: Neben den Vorstandsberichten und Neuwahlen auch der Blick in die Zukunft sowie die Ehrung des langjährigen Vorsitzenden Klaus-Peter Ottlik.

Neben den Mitgliedsvereinen nahmen Dirk Schellhammer als Vorsitzender des Sport-, Vereinswesen- und Ehrenamtsausschusses und Maria Kunstleve als Teamleiterin Sport der Stadt Warendorf teil.

Der Bericht des Vorstandes über die vielfältigen Aktivitäten wurde vom Der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Peter Huerkamp und die zweite Vorsitzende Angelika Schmiele gaben einen Überblick über die Aktivitäten: „Im Bereich der Sportabzeichen und Minisportabzeichen sind gute Teilnehmerzahlen erreicht worden. Ralf Lichel (Fachreferent für Breitensport/Leistungsabzeichen im SSV), wünscht sich allerdings eine größere Teilnehmerzahl aus den Schulen der Stadt Warendorf“, heißt es in der Pressenotiz des Stadtsportverbandes zur Versammlung.

Mehr Ansprache in Richtung Schulen

In 2023 werde Lichel deshalb die persönliche Ansprache in Richtung der Schulen verstärken. Ein besonderer Dank ging an die Bundeswehrsportschule Warendorf für die Nutzungsmöglichkeit deren hervorragender Sportstätten.

Neben der einvernehmlichen Verteilung der Sportpauschale an die Mitgliedsvereine hoben Schmiele und Huerkamp folgende Aktivitäten und Veranstaltungen besonders hervor, darunter die Anträge des SSV für eine Sportbox und Calisthenicsanlage (Sport im öffentlichen Raum), die Bewegungs-Rallye zum Weltkindertag mit Unterstützung diverser Vereine und Einrichtungen, der Warendorfer Emssee-Lauf als Mitveranstalter, diverse Meetings mit Politik und Verwaltung, die Ferienaktionstage noch viele weitere Veranstaltungen.

Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung

Die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung bezeichnete Huerkamp als sehr gut und konstruktiv. Sportpolitisch brachte sich der SSV außerdem als beratendes Mitglied im Sport-, Vereinswesen- und Ehrenamtsausschusses ohne Stimmrecht ein. Der Stadtsportverband sei, so Huerkamp, wahrscheinlich die größte Interessenvertretung in der Stadt. „Sportpolitisch sind wir somit ein wichtiger Faktor.“

Die erstmalige Erstellung der SSV-Website und die Digitalisierung der Prozesse für Kommunikation nach außen und innen seien ein wichtiger Schritt für die zukunftsorientierte Aufstellung.

Als Leuchtturm-Aktivität wird die Unterstützung des SSV bei der erfolgreichen Bewerbung der Stadt Warendorf und dem Caritasverband für das Projekt „Inklusion vor Ort verstehen – verändern – verstetigen“ in der Versammlung vorgestellt.

Auf der Mitgliederversammlung begrüßt Peter Huerkamp Yannis Mex als neues Vorstandsmitglied im Stadtsportverband Warendorf. Mex ist nun Fachreferent für Jugendfragen. Der 24jährige wird seinen Fokus auf die Förderung der Sportjugend richten. Foto: SSV-Warendorf Foto: SSV

In seinem für ordnungsgemäß befundenen Kassenbericht bezeichnete Kassenwart Heinz Hanewinkel die finanzielle Gesamtsituation des SSV als solide. So stand der Entlastung des Vorstandes und den Neuwahlen nichts im Wege. Natürlich durfte im Tagesordnungspunkt „Ausblick und Planungen“ informierten Geschäftsführer Hermann-Josef Becker, Angelika Schmiele und Peter Huerkamp über die geplanten Handlungsfelder in 2023. Wichtige Bereiche sind in diesem Zusammenhang vereinsübergreifende Veranstaltungen wie „Sport im Park“, Ehrenamtsmesse, Workshops, Fachtagungen, Sommerfest für die Vereinsvertreter und niederschwellige kommunikative Sportveranstaltungen wie beispielsweise Boulen, Biken und Bogenschießen.

Auch in 2023 wird der SSV wieder den Warendorfer Emssee-Lauf und die Ferienaktionstage als Mitveranstalter unterstützen. Die Mitarbeit für Warendorf als Host Town und für das Projekt Integration vor Ort ist für 2023 ist den entsprechenden Stellen zugesagt.

Im Bereich der zukünftigen Verteilung der Sportpauschale werden Vorschläge für neue Richtlinien erarbeitet. Die finale Abstimmung erfolgt mit den Mitgliedsvereinen, Verwaltung und Politik. Auch Workshop für Sportvereine insbesondere rund ums Ehrenamt sind geplant.