Stadt dreht Schulen Warmwasser ab

In Warendorf wird in den Turn- und Sporthallen das Warmwasser abgedreht.

In Zeiten steigender Energiekosten reagiert auch die Stadt Warendorf und ergreift teils harte Maßnahmen bei der Energieeinsparung. So dreht die Stadt allen Schulen und Turnhallen das warme Wasser ab. Allerdings findet auch viel Vereinssport in den Hallen statt, und die Sportlerinnen und Sportler dürften wenig erfreut über die kalte Dusche im Anschluss sein. Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann stellte die Maßnahmen am Montagabend im Hauptausschuss vor.