Stadt drohen Schadensersatzansprüche

Für den „Hammer“-Markt im Einkaufszentrum Bürgerhof ist am 27. November Schluss. Geht es nach Investor Hans-Joachim Brackmann, zieht ein Elektronikfachmarkt auf die 1500 Quadratmeter große Fläche. Ansonsten will er Ansprüche gegen die Stadt geltend machen.

Erhebliche Schadensersatzansprüche drohen der Stadt Warendorf, sollte sie den Bescheid für die Baugenehmigung eines Elektrofachmarktes im Einkaufszentrum Bürgerhof (EKZ) am August-Wessing-Damm ablehnen. Entsprechende juristische Schreiben sind vergangene Woche an die Stadt und an den Kreis Warendorf gegangen. Das bestätigte Hans-Joachim Brackmann, Investor des Einkaufszentrums und Geschäftsführer der Elisabeth Löning textile Moden GmbH in Lingen, auf Anfrage unserer Zeitung.