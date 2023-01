Stadt kontrolliert Biotonnen

Sortenreine Küchenabfälle und verwelkte Blumen, Stauden, Laub oder Strauch- und Rasenschnitt gehören in die Biotonne. Doch immer häufiger finden sich Materialien in der Biotonne, die dort nichts zu suchen haben. Deshalb setzt die Stadt Warendorf jetzt auf Kontrollen.

Wilde Müllentsorgung passiert nicht nur an Straßenrändern oder in der Natur, sondern auch vor der eigenen Haustür, ganz konkret in der eigenen Biotonne. Denn da finden sich immer häufiger Sachen, die dort einfach nicht reingehören. An der Zentraldeponie in Ennigerloh kommen der Stadt wegen Fehlbefüllung abgelehnte Bioabfall-Müllwagen teuer zu stehen.